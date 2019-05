WOUDRICHEM/WIJK EN AALBURG • Een bijzonder moment voor de leerlingen van het Willem van Oranje College die vanaf eind volgende week van het Duitse Altena naar het Nederlandse Altena gaan roeien. Hun zelf gebouwde St. Ayles Skiff werd donderdag officieel te water gelaten én de roeiboot kreeg een eigen naam.

Die naam lag eigenlijk best wel voor de hand. De boot heet 'Willem van Oranje' en vaart onder de vlag van de gemeente Altena straks 300 kilometer huiswaarts. Burgemeester Marcel Fränzel bevestigde de vlag van de gemeente donderdag op het terrein van Watersportvereniging Woudrichem aan de boot.

Vervolgens was het aan de roeiers om het vaartuig te water te laten en nog even wat trainingsarbeid te verzetten.

Volgende week vertrekken de leerlingen naar Duitsland van waar ze via de Lenne, Rhur, Rein en Maas in een week tijd naar Fort Altena zullen varen. Vanaf daar wordt de tocht te voet voortgezet naar het gemeentehuis in Almkerk.