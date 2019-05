'Iedereen welkom bij RTV Altena'

HANK • Vrijwilligers die 'hun hobby nu nog elders uitoefenen' zijn in de toekomst welkom bij RTV Altena.

Dat schrijft het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) van de omroep in een open brief aan het college van de gemeente Altena. "Wij hebben onszelf namelijk als doel gesteld om ieder die zich aanmeldt bij onze omroep in te passen in de programmering of anderszins een plekje te geven binnen onze omroep. Ons inziens mogen vrijwilligers die vaak al jaren met veel plezier, toewijding en enthousiasme hun hobby uitoefenen, niet de dupe worden van de ontstane situatie. Het zou meer dan zonde zijn als deze groep vrijwilligers verloren gaat in onze gemeente."

De gemeenteraad buigt zich de komende tijd over het programma van eisen waar de nieuwe lokale omroep in Altena straks aan moet voldoen. RTV Altena is samen met de Aalburgse Omroep Stichting, waar Oké FM onder valt, in de race om de zendmachtiging.

Een fusie tussen beide omroepen kwam de laatste jaren maar niet van de grond. De PBO wil samen met het bestuur van RTV Altena wél op zoek naar een samenwerking met andere omroepen.

Identiteit

"Met als voorwaarde dat we onze eigen identiteit niet verloren willen laten gaan. Een identiteit die we wel zouden verliezen als we overhaast zouden fuseren of samen zouden gaan met andere omroepen uit buurgemeenten of verder daarbuiten. Zo bereiken we dat de inwoners van de gemeente Altena zich zullen blijven herkennen en we voldoende nieuws kunnen blijven bieden uit de gemeente Altena."

Als RTV Altena uiteindelijk gekozen wordt, wil het een 'transparante lokale omroep' worden. "Een omroep waar iedereen welkom is en zich welkom voelt om zijn nieuws te delen, te ontvangen of zijn hobby uit te oefenen als vrijwilliger."