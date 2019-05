Feest bij jarig Electro World Veen

Het team van Electro World Veen in de nieuwe bedrijfskleding.

Het team van Electro World Veen in de nieuwe bedrijfskleding.

VEEN • Dennis van Roosmalen voert inmiddels alweer vijf jaar de naam Electro World voor zijn winkel in Veen. Reden voor een feestje en daarbij horen natuurlijk cadeautjes.

Aanstaande zaterdag 25 mei is het zover. Dan, tijdens bedrijvenfietstocht Aalburg Rond, wordt de vijfde verjaardag van Electro World Veen gevierd. De zaak aan de Bagijnhof is bovendien helemaal in het nieuw gestoken met een nieuw logo en het personeel draagt derhalve nieuwe bedrijfskleding.

Alleen aan de service verandert helemaal niks, benadrukt Van Roosmalen. "We hebben onze eigen monteurs in dienst die snel en vakkundig hun werk doen. Ze ontzorgen onze klanten en ook voor de mensen die hun wasmachine of televisie niet bij ons gekocht hebben staan ze klaar. Dat wij als zelfstandige winkel binnen Electro World kunnen opereren houdt deze formule uniek."

Boven verwachting

Sinds twee jaar bestiert Van Roosmalen naast de elektronicazaak ook een keukenzaak onder de naam Reddy Keukens. "Daarmee gaat het boven verwachting", vertelt hij. "Veel mensen weten niet dat Reddy Keukens van dezelfde eigenaar is als Electro World en dat ze dus dezelfde kwaliteit en service kunnen verwachten. Ik heb hier 26 keukens in de showroom en zelfs met de woonboulevard in Waalwijk in de buurt komen mensen hier naartoe om een keuken aan te schaffen."

En dat vertrouwen van de klanten wil Van Roosmalen, wiens zaak nog bij veel mensen bekend staat als 'de Smid in Veen', graag belonen. Iedereen is uitgenodigd om bij de winkel langs te komen, bijvoorbeeld voor een spelletje wasmachine schieten. Wie veel punten scoort, maakt kans op een televisie een airfryer of een boormachine van Black & Decker.

Binnen kan iedereen de opgefriste winkel bekijken, een kijkje nemen op de vernieuwde afdeling klein huishoudelijk of het gemak van smart living ervaren in de drie speciaal daarvoor ingerichte huiskamers voor alles op het gebied van geluid, verlichting en beveiliging.

Publiekstrekkers

Maar de belangrijkste publiekstrekkers zijn toch wel de speciale aanbiedingen, die alléén zaterdag geldig zijn, en de actie met vouchers uit de advertentie in Het Kontakt van woensdag 22 mei. Met de vouchers maken mensen kans op vier keer 500 euro, te besteden bij Electro World Veen, legt Van Roosmalen uit. "De vouchers kunnen uitgeknipt en wel ingeleverd worden in de winkel en daar trekken we dus vier winnaars uit."

Een zelfde actie geldt voor Reddy Keukens. Mensen die daar hun voucher inleveren maken kans op 1000 euro korting op een keuken in 2019, 2020 of 2021.

http://www.electroworldveen.nl