WERKENDAM • De avond4daagse in Werkendam kende maandagavond een goede start.

"De inschrijvingen en het afhalen van de startkaarten is vlot verlopen in een leuk aangeklede kantine", meldt de organisatie. "De routes waren leuk om te lopen en onze vrijwilligers hebben alle lopers goed verzorgd en netjes helpen oversteken. Daarbij zat het weer gelukkig ook mee en het was prima om te wandelen. We hebben zin in dag 2!"