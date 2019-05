'Dorp voor dorp' in Altena helpen met zonnepanelen

ALTENA • De vrijwilligers van Altena Nieuwe Energie staan in de startblokken. Ze houden vanaf 6 juni onder de naam 'ZonGemak' een grote actie voor inwoners van Altena, om ze te helpen met de inkoop en plaatsing van zonnepanelen.

Ienze Koekkoek, secretaris van Altena Nieuwe Energie, vertelt: "Wij krijgen als duurzame energie coöperatie regelmatig vragen over het leggen van zonnepanelen. We merken dat de interesse om de stap te zetten, toeneemt. Door die mensen nu bij elkaar te brengen, kunnen we tegen aantrekkelijke prijzen inkopen en met installateurs in de buurt afspraken maken. We gaan ervoor zorgen dat de deelnemers er zo min mogelijk omkijken naar hebben."

Altena Nieuwe Energie gaat, in goed overleg met de gemeente, stukje bij beetje heel Altena bezoeken om te inventariseren wie daaraan mee wil doen.

Afspraken

"We willen het voor zo veel mogelijk mensen interessant maken om mee te profiteren van zonne-energie. En om te voorkomen dat je niet weet wie er op je dak klimt, organiseren we de actie met mensen uit onze eigen gemeenschap. Twee plaatselijke installateurs, Aquarius en Nuvelstijn, komen de zonnepanelen leggen. We hebben met de leveranciers mooie afspraken kunnen maken. Hoe meer huishoudens meedoen, hoe hoger de korting. Die kan bij voldoende deelnemers oplopen tot zeven procent. Als particulier krijg je bovendien de BTW op je zonnepanelen terug."

"Met een terugverdientijd van gemiddeld acht jaar, volgens de huidige regeling en energieprijzen, heb je dan direct een lagere energierekening. Na die acht jaar heb je vervolgens minimaal twaalf jaar gratis stroom."

"Om het aanbod ook aantrekkelijk te maken voor de kleinere kernen, bieden we die inwoners gelegenheid om gezamenlijk intekenen. We beginnen op 6 juni met een informatieavond voor de kernen Genderen, Eethen, Drongelen en Meeuwen. De planning is zo dat als je meedoet, je binnen twaalf weken na acceptatie van de offerte, de panelen op je dak hebt liggen. Dus wie in juni de offerte tekent, heeft uiterlijk 30 september de zonnepanelen liggen."

Verduurzamen

Roland van Vugt, wethouder duurzaamheid: "Ik ben blij met het initiatief van Altena Nieuwe Energie. De overgang naar een duurzamere samenleving moeten we met z'n allen maken. Maar natuurlijk moet het ook betaalbaar zijn. Deze actie maakt het voor huiseigenaren financieel en praktisch aantrekkelijk om hun huis te verduurzamen."

Koekkoek over de rol van de coöperatie: "Wij zijn een coöperatie van vrijwilligers, zonder winstoogmerk. Onze belangrijkste winst zit 'm erin dat we op deze manier meer duurzame energie opwekken, waar meer mensen beter van worden."

Hij lacht: "Ik weet het, mensen begrijpen het niet altijd waarom wij doen wat we doen. Veel mensen stoppen tijd en energie in het sporten van hun kinderen. Die van ons zijn de deur uit. Ik vind het belangrijk om aan onze kinderen een duurzaam en zelfredzaam Altena achter te laten. Dus ik ben maatschappelijk actief op deze manier."

Op donderdagavond 6 juni is er in het Dorpshuis in Genderen vanaf 20:00 uur een informatieavond voor inwoners van Meeuwen, Drongelen, Eethen en Genderen en hun buren. Nu al meer informatie? Kijk op http://www.altenanieuweenergie.nl/zongemak.