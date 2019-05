Sponsorloop op De Wilgenhoek in Hank

HANK • Op obs De Wilgenhoek is op vrijdag een sponsorloop gehouden. Alle kinderen van het kleuterplein en de onder-, midden- en bovenbouw liepen mee. Met het evenement is maar liefst 2.025 euro opgehaald voor het opknappen van het schoolplein van De Wilgenhoek.

Eerst was er vrijdag een warming-up onder leiding van een oud-leerling van De Wilgenhoek, Marnik de Haan.

Alle leerlingen van de school waren verdeeld over vier teams: rood, blauw, geel en groen.

Gedurende 10 minuten moesten er zoveel mogelijk rondjes gelopen worden. En tijdens het lopen van de andere groepen moest er flink aangemoedigd worden.

Gelukkig stonden er ook veel ouders en andere belangstellenden langs de kant, dus met de aanmoediging zat het wel goed! De kinderen hebben tien minuten lang zo hard mogelijk gelopen.

Als afsluiting kregen de kinderen allemaal wat drinken en een zakje chips.

Ook waren er prijzen te verdienen. Zo was er een prijs voor de leerling met de meest gelopen rondjes, deze is gewonnen door Casper. De prijzen voor het meest opgehaalde geld werden in de wacht gesleept door Jamie en Emma. En team groen kreeg de medaille voor het meest sportieve en beste aanmoedigende team.

De kinderen zijn flink gesponsord door ouders, familie, kennissen en buren.