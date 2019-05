'Ontwikkelaar Sleeuwijks project heeft niet goed gecommuniceerd'

SLEEUWIJK • De zorgen van het CDA rondom de berichten dat een projectontwikkelaar teveel invloed zou hebben op het woningbeleid in Sleeuwijk, kan het college wegnemen.

Deze berichten waren niet juist, aldus B&W. Vorige maand zette het CDA vraagtekens bij de opkoop van nieuwbouwwoningen in Sleeuwijk door een particuliere belegger.

In Sleeuwijk worden binnen het nieuwbouwplan Het Nieuwe Fort II 30 koopwoningen, onderverdeeld in achttien rijwoningen en twaalf tweekappers, gebouwd. Ontwikkelaar Reuvers Ontwikkeling & Bouw meldde eerder via Facebook dat meerdere van deze woningen opgekocht zijn door een particuliere belegger, die de woningen wil verhuren.

"De ontwikkelaar niet goed heeft gecommuniceerd naar onze inwoners", schrijft het gemeentebestuur in de beantwoording op de vragen van het CDA. "Hierover heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de ontwikkelaar, die erkent dat de communicatie beter had gekund en hij heeft beterschap beloofd voor de toekomst."

Volgens het college is vooraf met de ontwikkelaar afgesproken dat 'gelet op de woningbehoefte in de kern Sleeuwijk' een deel van de nieuwbouw gerealiseerd mocht worden als middeldure huurwoningen. Doorverkoop aan particuliere beleggers valt onder deze afspraak, zo staat te lezen.

Bovendien blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek naar de woningbehoefte in Altena dat er behoefte is aan middeldure huurwoningen in de gemeente, aldus het college.

Welkome aanvulling

"Binnen Altena valt 16 procent van de huishoudens in de categorie middeninkomens, waarvan een groot deel starters en senioren zijn. Door juist in de uitgifte niet alleen koopwoningen toe te staan, maar ook middeldure huurwoningen te laten realiseren, is het aanbod voor deze categorie gevarieerder. Voor uw beeld: bij ons weten kende Sleeuwijk tot de realisatie van het Nieuwe Fort nog geen enkele grondgebonden middeldure huurwoning. Deze nieuwbouwwoningen zijn dus een welkome aanvulling op een beperkt aanbod voor deze doelgroep en leidt tot meer diversiteit in de wijk."