Zorgen over nieuwe locatie Almkerkse tennissers

ALMKERK • Het bestuur van Lawn Tennis Vereniging Almkerk maakt zich zorgen over de toekomstige accommodatie van de vereniging.

Dat zegt voorzitter Arend-Jan Kant. LTV Almkerk is nu nog gevestigd op de plek waar de brede school moet komen. De bedoeling is dat het gebouw vanaf het schooljaar 2021 – 2022 in gebruik genomen wordt.

Medio volgend jaar staat de start van de bouw van de brede school gepland, maar voor de tennissers is nog geen alternatief gevonden, vertelt Kant. "We hebben wel overleg gehad met de gemeente, maar er wordt maar geen ei gelegd. We hebben niet zo'n goed gevoel bij hoe het nu loopt. Als bestuur maken we ons zorgen."

De tennisvereniging, die tot 2021 een huurovereenkomst heeft met de gemeente, bestaat inmiddels ruim 50 jaar en zit ook al voor meer dan een halve eeuw op het sportpark aan de Knotwilg, waar de zo'n 120 leden kunnen beschikken over vier tennisbanen.

Nieuw sportpark

Mogelijk kan LTV Almkerk naar de Sportlaan, waar ook de plaatselijke voetbalvereniging en korfbalvereniging ACKC gevestigd zijn, verhuizen, maar volgens Kant zijn er ook plannen voor een groot nieuw sportpark in Almkerk.

"Maar dat kan nog wel tien jaar duren en zolang kunnen wij niet wachten. Het verbaast me dat het ene spoor van de brede school al wel loopt en dat het andere spoor, een alternatief voor onze huidige locatie, nog niet geregeld is. Ik vrees dat wij straks het kind van de rekening worden. Voor ons is het inmiddels vijf over twaalf."

Relatief kort

Een woordvoerder van de gemeente Altena laat namens wethouder Peter van der Ven weten dat de tennisvereniging naar de Sportlaan zou kunnen verhuizen, maar de vraag is of dat opweegt tegen inderdaad de komst van een nieuw sportpark in Almkerk. "Dat is een plan dat in het kader van de Omgevingswet uit Almkerk zelf gekomen is en dat nu wordt onderzocht. Het zou betekenen dat de tennissers relatief kort bij de voetbalvelden terecht kunnen."

Want de realisatie van een nieuw sportpark zou volgens de wethouder 'redelijk snel' kunnen gaan.

De woordvoerder spreekt van een 'spagaat', waar de gemeente nu in zit. "Maar LTV Almkerk krijgt écht een plek."

Tegelijkertijd wil Van der Ven snel om tafel met de tennisvereniging om andere oplossingen te bespreken. Voorzitter Kant ziet het in ieder geval niet zitten om tijdelijk uit te wijken naar tennisverenigingen in omliggende dorpen. "Dan raak ik al m'n leden kwijt", vreest hij. "Ik hoop dat er snel een passende oplossing komt voor de oudste tennisvereniging van Altena."

Tom Oostra