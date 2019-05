Open dag bij Voedselbank Altena

SLEEUWIJK • Voedselbank Altena houdt zaterdag 18 mei tussen 10:00 en 13:00 uur een open dag aan 't Zand 14 in Sleeuwijk.

Bezoekers kunnen kennis maken met een aantal vrijwilligers van de Voedselbank Altena. Natuurlijk is er koffie, thee en fris met wat lekkers. Maar de vrijwilligers willen vooral laten zien, en vertellen, hoe de Voedselbank te werk gaat.

Voedselbank Altena kan overigens altijd vrijwilligers gebruiken: voor het inpakken en uitgeven van de pakketten, chauffeurs om voedsel op te halen en weg te brengen en mensen die het magazijn en de andere ruimtes willen bijhouden. Meer informatie hierover: info@voedselbankaltena.nl of 06-11153446. Wie in aanmerking wil komen om klant te worden bij Voedselbank Altena, neemt contact op met stichting Trema, stichting Juvans of stichting Vluchtelingenwerk, afhankelijk van omstandigheden en woonplaats. Zij verzorgen een intake gesprek en melden een klant aan bij de Voedselbank. Meer informatie is te vinden op de website.

http://www.voedselbankaltena.nl