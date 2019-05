Zeven dagen genieten van Duyls Bos

Open dagen in het Duyls Bos in Almkerk.

ALMKERK • Het Duyls Bos aan de Duylweg in Almkerk is in mei en juni maar liefst zeven dagen open van 10:00 tot 16:00 uur.

Het eerste weekend begint op Hemelvaartdag 30 mei, achtereenvolgens is het bos open op 31 mei, 1 en 2 juni. Het Pinksterweekend is het bos drie dagen geopend; op 8, 9 en 10 juni. Parkeren kan langs de Midgraaf met toegang via de kade. Voor mindervaliden en fietsers is voldoende ruimte in het bos met toegang via de Duylweg.

Tijdens de open dagen wordt het plan 'Natuurontwikkeling Duyls Bos' gepresenteerd; een aaneengesloten natuurgebied van ongeveer 6,5 hectare. Het beheer van het Duyls Bos is tegenwoordig ondergebracht in een stichting, die zich actief inzet voor het behoud van het bos. Tevens start een wervingscampagne voor 'Vrienden van het Duyls Bos' om zo alle plannen uit te kunnen voeren. Voor de 'Natuurontwikkeling Duyls Bos' is inmiddels een bijdrage uit het Biesbosch Streekfonds ontvangen.

Bezoekers kunnen tijdens de open dagen genieten van de natuur en het erfgoed dat Jan en Jenny van Mersbergen door de jaren heen hebben verzameld. Er wordt koffie geserveerd en er kunnen stekjes en planten worden gekocht. Verder zijn er presentaties over de natuurontwikkeling, de schoenmakerij, de wasserij, de polders en de molens van Den Duijl.

Het Duyls Bos wordt sinds 1977 beheerd door de familie Van Mersbergen. De afgelopen tien jaar heeft het terrein zich ontwikkeld tot een natuur-historische ontmoetingsplek met een museumhuisje, een oude werkplaats, een veldkapel, een 'boerenhoek' en een arboretum met 45 soorten bomen.

http://www.duylsbos.nl