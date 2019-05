Nieuwendijkse kunstenares presenteert ontwerp nieuwe ambtsketen

NIEUWENDIJK • Mariëtte van der Ven (51) uit Nieuwendijk heeft de nieuwe ambtsketen voor de gemeente Altena ontworpen.

Sleutelwoorden bij haar ontwerp zijn eenvoud en samengaan. Zilversmid Chantal Smits uit Woudrichem maakt de ambtsketen, die 2 juli klaar moet zijn. De ketting wordt samengesteld uit het zilver dat speciaal voor het sieraad door zo'n zestig inwoners van Altena is geschonken aan de gemeente.

Ruim zes weken geleden nodigde de gemeente vijf kunstenaars uit Altena uit om een ontwerp te maken voor de nieuwe ambtsketen. De vijf ontwerpen zijn deze week gepresenteerd aan een selectie van de kunstcommissie met burgemeester Marcel Fränzel als voorzitter.

"Ik was verrast dat ik werd uitgenodigd om een ontwerp te maken. Ik vond het eervol en wilde een ontwerp passend bij de streek. Calvinistisch, eenvoud, soberheid, saamhorigheid, dat zijn kenmerken van ons gebied. De mensen leven hier met hun hoofd in de hemel, maar met de voeten in de klei. Ook de 21 kernen en de drie gemeenten wilde ik terug laten komen in het ontwerp en de schakels van de ambtsketen", vertelt Van der Ven.

Vloeiende lijn

Tijdens haar uitleg toont ze de schakels van de ketting die in een vloeiende lijn een eenheid vormen. De keten moet voor iedereen draagbaar zijn. Speciaal daarvoor wordt altijd een steunketting gebruikt. "Voor een vrouwelijke burgemeester heb ik gekozen om van de steunketting een extra collier te maken, dat ze bij feestelijke gelegenheden kan dragen. In die steunketting worden rode koralen, gouden druppels en zwart zilver gebruikt. Deze kleuren komen terug in het wapen."

Het wapen van de gemeente Altena bestaat uit een gouden schild, rode zalmen en een zwart rad. Het is inmiddels goedgekeurd door de Hoge Raad van Adel en koning Willem-Alexander.

Mariëtte van der Ven studeerde aan de Kunstacademie in Rotterdam en maakte al eerder relatiegeschenken voor de gemeente Werkendam. Ze ontwierp samen met haar vader Ad ook een bankje langs de Alm bij Uitwijk. Al voordat Van der Ven haar ontwerp mocht presenteren, belde ze met zilversmid Chantal Smits uit Woudrichem, die de ketting gaat maken.

Zilveren broodjes

Smits zocht contact met WaarborgHolland in Gouda. Daar wordt het zilver dat de inwoners van Altena schonken in één keer omgesmolten tot vijftien zilveren 'broodjes'. "Zij keuren het zilver en zo krijgen we één legering."

Voor Smits is het haar eerste grote opdracht, ze studeerde in 2007 af in Schoonhoven. "Die zilveren broodjes zijn het basismateriaal voor de schakels, dat wordt gegoten tot de vorm die we nodig hebben."

Ze verwacht minimaal twee weken nodig te hebben om de ambtsketen te maken. Het zilver dat de bewoners hebben geschonken is ruim voldoende voor de keten. Alle schenkers van het zilver hebben inmiddels een certificaat ontvangen voor hun gift.

Burgemeester Marcel Fränzel is vol lof over het ontwerp, maar ook over de vier andere ontwerpen die zijn afgevallen. "We waren onder de indruk van de presentaties, soms drie-dimensionaal, met filmpjes, tekeningen. Alle kunstenaars waren lovend over het hergebruik van het zilver. De commissie koos uiteindelijk unaniem voor het ontwerp van Mariëtte van der Ven."

Bruikleen

De burgemeester zal de ketting voor het eerst dragen tijdens de raadsvergadering van 2 juli. "Dan gaan we met alle schenkers om de kunstenaars heen staan. Zij zijn mede-eigenaar van de ketting en de gemeente heeft hem eeuwigdurend in bruikleen."

Hannie Visser-Kieboom