Zwemmen én lekker springen bij Bijtelskil in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Sinds zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk op maandag 29 april de deuren weer opende voor een nieuw zwemseizoen, is het nog niet echt lekker weer geweest. Maar dat maakt eigenlijk niet meer zoveel uit. Sinds de start van dit nieuwe seizoen heeft het Sleeuwijkse zwembad namelijk een nieuwe 'attractie' op de ligweide: een air trampoline.

Teamleider Elmy van Maastricht vertelt dat de air trampoline er is gekomen mede dankzij de inzet van de Vrienden van Bijtelskil. "Zij zijn een sponsoractie gestart. En het leek ons dan weer extra leuk om dat ingezamelde geld te investeren in iets wat mensen kunnen zien."

En dat werd dus een air trampoline. "Iets dergelijks is er niet bij zwembaden in de buurt. En wat extra leuk hiervan is, is dat kinderen ook langs kunnen komen als het wat minder mooi weer is. Gewoon om even te springen. De afgelopen weken hebben we gezien dat dat ook echt zo werkt. Als dan het zonnetje een beetje scheen, maar het eigenlijk wat te fris was om te zwemmen, dan zag je toch wat kinderen lekker ravotten op de air trampoline."

Uitbreiden

Als het aan Elmy en haar team ligt, blijft het overigens niet alleen bij een air trampoline op de ligweide. "We hebben geen concrete plannen verder hoor, maar we hopen dat stukje in de toekomst wel uit te breiden met meer van dergelijke 'attracties'."

Naast de komst van de air trampoline, heeft het Sleeuwijkse zwembad nog diverse andere activiteiten op het programma staan. Zo is er op vrijdag avond 14 juni een aqua event voor jong en oud, kan er op 5 juli weer gekampeerd worden op 'camping Bijtelskil' en wordt in de laatste week van de zomervakantie, vanaf maandag 26 augustus, weer de zwemvierdaagse gehouden.