De Regenboog bereidt zich voor op nieuwe school

NIEUWENDIJK • Basisschool De Regenboog in Nieuwendijk heeft een mooi vooruitzicht. Op de huidige locatie zal een nieuwe school gebouwd gaan worden.

Inmiddels wordt in het team van de Regenboog over de onderwijsvisie van de school gesproken en wordt nagedacht en gepuzzeld hoe die onderwijsvisie in de nieuwe school verder gerealiseerd kan worden. "Goed nadenken hoe de inrichting van de nieuwe school moet worden, is op dit moment een leuke en boeiende bezigheid", laat directeur Arnold van Ooijen weten.

Als alles voorspoedig verloopt en de tijdelijke huisvesting voor de school op tijd geregeld kan worden, zou in het najaar van dit jaar al met sloop gestart kunnen worden.

Het team hoopt vervolgens in het najaar van 2020 al de nieuwe school in Nieuwendijk in gebruik te kunnen nemen.