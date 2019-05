College neemt de tijd voor Veense Put

VEEN • Het college van B&W wil op een 'nette manier' omgaan met de situatie bij de Veense Put.

Dat zegt wethouder Peter van der Ven, die samen met burgemeester Marcel Fränzel betrokken is bij het dossier. Van der Ven zegt dat hij nog even de tijd wil nemen en een ambtelijke projectgroep instelt om de problemen 'in één keer goed aan te pakken'. "We willen niet de botte bijl hanteren. We gaan eerst kijken of we de juiste mensen aan boord hebben, zowel op het gebied van handhaving, maar ook wat betreft sociale zaken."

Bovendien wil de wethouder eerst weten met wie hij nou precies in gesprek moet. "We worden regelmatig bestookt met mailtjes van allerlei mensen die het niet met elkaar eens zijn", zegt hij. Inmiddels heeft Van der Ven al wel kennis gemaakt met Lenie Verbeek, die als voorzitter van vereniging De Veense Put het nieuwe college uitgenodigd heeft voor bestuurlijk overleg.

Verwijt

In een brief aan de gemeente wijst Verbeek ook op de 'slechte ervaringen' die de vereniging heeft opgedaan met overheidsinstanties. De vereniging voelt zich 'respectloos' behandeld. "Een verwijt naar het voorliggende tijdperk, naar de gemeente Aalburg", constateert Van der Ven, volgens wie het bestemmingsplan voor de Veense Put nu in de 'finale fase' is gekomen.

"En zoals wij het nu kunnen inschatten blijft nog een fors aantal handhavingsproblemen over", stelt hij.