Lunchroom Veen biedt mensen met een beperking kansen

VEEN • Komende zomer opent in Veen 'je KANS', een lunchroom waar mensen met een beperking aan de slag gaan.

Colinda den Dekker heeft maandag vol enthousiasme lunchroom 'je KANS' gelanceerd, maar is al langer bezig om haar plannen vorm te geven.

"Ik werk al jaren in de zorg en het leek me geweldig om een lunchroom te beginnen waar mensen met een beperking aan het werk kunnen."

Niet alleen mensen met een verstandelijke beperking kunnen straks aan de Groeneweg 1A in Veen aan de slag. "Ik zie het breed, dus ook mensen met een lichamelijke beperking of mensen die re-integreren op de arbeidsmarkt zijn welkom."

Geen cafetaria

Wanneer het Colinda ter ore komt dat de toenmalige EMTÉ in Veen, nu Jumbo, plannen heeft voor een cafetaria aan de voorkant van de supermarkt, trekt Colinda de stoute schoenen aan.

"Ik ben er naar toe gegaan en heb gevraagd of ze er wel eens over hadden gedacht om iets te starten voor mensen met een beperking. Daar hadden ze wel aan gedacht, maar ze wisten niet zo goed hoe ze dat dan vorm moesten geven. Ik heb toen aangegeven dat ik heel graag iets dergelijks wilde starten, en runnen, voor mensen met een beperking. Maar dan wel een lunchroom en geen cafetaria. Binnen twee weken werd ik teruggebeld."

Beginfase

Maandag lanceerde Colinda de website van 'je Kans' en inmiddels is de lunchroom ook te vinden op Facebook en Instagram. "Alles zit nog in de beginfase hoor. Ik hoop uiteindelijk in augustus of september de deuren te openen." Tot die tijd heeft Colinda nog veel te doen.

"Ik ben natuurlijk op zoek naar personeel. Liefst mensen die affiniteit hebben met mensen met een beperking. Want de cliënten die hier voor hun dagbesteding komen, hebben natuurlijk de juiste begeleiding nodig. En natuurlijk kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken!"

Het is de bedoeling van Colinda om de komende maanden te werken aan naamsbekendheid bij diverse grote stichtingen zoals Sovak en Syndion. "Zodat zij weten dat cliënten bij mij aan de slag kunnen. Maar ook mensen die bijvoorbeeld een PGB hebben en graag in een lunchroom werken of mensen die vanuit de WMO op zoek zijn naar een horecabaan zijn hartelijk welkom!"

Sterk in wat je kunt

Colinda ziet veel mensen tussen wal en schip vallen, vanwege hun beperking.

"Ik wil hen heel graag een kans geven om mee te doen in de maatschappij. De naam van de lunchroom is niet voor niets 'je KANS'. De K staat voor Kundig, de A voor Anders, de N voor Naturel en de S voor Sterk in wat je kunt. Dat is het uitgangspunt: kijken naar wat mensen wel kunnen, niet naar wat ze niet kunnen."

Colinda hoopt van harte dat de lunchroom straks iets van heel Veen wordt.

"Mensen kunnen hier een broodje komen eten, maar ook afhalen of laten bezorgen. Daarnaast zoeken we de verbinding met de ondernemers in het dorp: de slager levert de hamburgers voor op onze broodjes, de Appelschuur de appels voor de appeltaart. Ik hoop straks dat de grootste kracht van 'je KANS' is dat iedereen zich welkom weet en zich geborgen en veilig voelt."

Wie graag, op wat voor manier, aan de slag wil in lunchroom 'je KANS' kan nu al mailen naar info@jekans.nl. Meer informatie is ook te vinden op Facebook, Instagram of www.jekans.nl.