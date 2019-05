Wie schrijft de 'echte' taal van Altena?

WOUDRICHEM • Welke auteur schrijft nu de 'echte' taal van Altena? Is dat de bloemrijke taal van Marieke Lucas Rijneveld, die wel vergeleken wordt met de stijl van Jan Wolkers? Of toch de uitgebeende taal die Jan van Mersbergen bezigt in zijn laatste roman 'De onverwachte rijkdom van Altena'? Beiden waren vrijdag te gast bij het Altena Boekenbal in De Teerkamer in Woudrichem.

Zowel Jan van Mersbergen (1971) als Marieke Lucas Rijneveld (1991) waren al eerder dit seizoen te gast in Altena, maar nog niet eerder werden ze samen geïnterviewd. Van beide schrijvers verschenen recent nieuwe uitgaven; Van Mersbergen publiceerde zijn negende roman 'De onverwachte rijkdom van Altena'. Rijneveld debuteerde vorig jaar met de roman 'De avond is ongemak' en publiceerde dit jaar haar tweede poëziebundel. Van Mersbergen groeide op in Almkerk en Rijneveld in Nieuwendijk, beiden trokken weg naar de grote stad om zich daar te ontwikkelen tot schrijver.

Toch zijn hun roots herkenbaar in hun boeken; bij Rijneveld nog meer dan bij Van Mersbergen. In de roman van Van Mersbergen wordt zijn sobere taal als karakteristiek voor Altena bestempelt, terwijl Marieke in haar roman en dichtbundels kiest voor bloemrijke taal. Dus wie schrijft nu de 'echte' taal van Altena? Als de schrijvers voorlezen uit elkaars werk, zijn de verschillen zelfs te horen. De zangerige toon waarmee Marieke voorleest uit 'De onverwachte rijkdom van Altena' maakt van de taal van Van Mersbergen bijna poëzie. Omgekeerd klinkt het gedicht 'Instabiele pengreep' over fazanten en rozijnen uit de mond van Van Mersbergen ineens een stuk minder poëtisch.

Stapelwolken

"Voor mij is schrijven in spreektaal moeilijk", zo vertelt Rijneveld als reactie op de voordracht van Jan van Mersbergen. "Jouw gedichten worden wel vergeleken met stapelwolken, van die wolken die je vanuit de polder door de lucht ziet zweven. Die wolken geven mij altijd een gevoel van hoop." Marieke Rijneveld schrijft inmiddels aan een nieuw boek, dat zich afspeelt in Oostkapelle ten tijde van de watersnoodramp. In het boek staat de thematiek van de broedermoord van Kaïn op Abel centraal.

Na de pauze mogen student Bastiaan Moes en lerares Janice Bakker Jan van Mersbergen interviewen. Zij zijn vooral nieuwsgierig naar de autobiografische elementen in zijn nieuwste roman. "Een van de hoofdpersonen is Frankie, hij is een goede vriend van me die hovenier is in Almkerk. Soms ontmoeten we elkaar als hij een klus doet in Amsterdam." Ook de thematiek van de roman komt aan bod.

"Ik wilde een boodschap meegeven in het boek, dat je je rijkdom moet delen met anderen. Dat is wel bijbels." In 2020 verschijnt opnieuw een thriller van Jan van Mersbergen onder het pseudoniem van Frederik Baas. In 2021 wil hij zijn tiende roman uitgeven. "Dan ben ik twintig jaar schrijver en woon ik 30 jaar in Amsterdam. En ik word dan 50."

Hannie Visser-Kieboom