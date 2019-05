Toertocht Altena-West op 1 juni

ALTENA • Voor de 21ste keer wordt op zaterdag 1 juni de toertocht 'Altena–West' gehouden.

Aan deze tocht, die door de diverse dorpen in het land van Heusden en Altena verreden zal worden, kan door iedereen die in het bezit is van een historische tractor van 25 jaar of ouder worden meegedaan. Deelname is gratis, het enige wat zelf betaald moet worden is de lunch in het Wapen van Emmikhoven in Almkerk, wanneer men daar gebruik van wil maken. De dag start om 9:30 uur in de Phoenix, Kerkstraat 4 in Hank en zal hier rond 15:30 uur ook weer eindigen.

Wie mee wil rijden met deze tocht van ongeveer 50 kilometer, kan zich tot 25 mei opgeven bij Nico van Daalen in Nieuwendijk, 06-27566119, N.vanDaalen@kpnplanet.nl of bij Fred Smits, 0183-301763. Deelnemers moeten in bezit zijn van tractorrijbewijs en de tractor dient minimaal W.A. verzekerd te zijn.