Muzikale Molendag in Veen en Uppel

ALTENA • In het Altenase land zullen de molens zoveel mogelijk in actie te bewonderen zijn tijdens de Nationale Molendag op zaterdag 11 mei.

Bij twee molens wordt er op deze dag een muzikale activiteit gehouden. Bij korenmolen 'De Hoop' in Veen zal 's middags JA! Jeugdfanfare Altena optreden en bij de Zandwijkse molen in Uppel zal zangeres/ gitariste Ellen Hartman toepasselijke liederen ten gehore brengen.

In de molentuin achter de Veense korenmolen zal 's middags het regionale jeugdfanfareorkest JA! tweemaal een concert verzorgen, om 13:30 uur en om 15:00 uur. Hoogtepunt van dit concert is de uitvoering van het werk 'Elementa' dat speciaal is gecomponeerd ter ere van de samenvoeging van één gemeente Altena. In het muziekstuk zijn de elementen vuur, water, aarde en lucht verklankt, waarbij bij het laatste element de wind, en de molens, een duidelijke rol spelen.

Omdat componist Leon Vliex ook bij de Veense molen een stuk inspiratie vond, is het bijzonder toepasselijk om deze muziek onder de wieken van 'De Hoop' te vertolken. De toegang is gratis. Neem eventueel wel een kleedje mee, want het wordt een picknickconcert in het gras van de molentuin met de dijkhelling als tribune. Voor mensen die moeilijk in het gras kunnen zitten, wordt een stoel geregeld.

De beide molens in Uppel zijn behalve op zaterdag 11 mei ook op zondag 12 mei geopend voor publiek. Op beide dagen zal bij de Zandwijkse molen een optreden worden verzorgd door zangeres/gitariste Ellen Hartman uit Babyloniënbroek. De optredens zijn aan het einde van de ochtend en het begin van de middag. Ze zingt eigen geschreven luisterliedjes en ook covers.