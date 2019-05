Voorzitter SGP-jongeren: 'Vreugdenhil, stem SGP'

WERKENDAM • SGP-jongeren biedt Hermen Vreugdenhil vrijdag een taart aan om hem te overtuigen om op de SGP te stemmen bij de Eerste Kamerverkiezingen.

"Vreugdenhil is het enige Brabantse Statenlidvoor ChristenUnie-SGP en vertegenwoordigt dus niet alleen CU-stemmers, maar ook een grote groep SGP'ers", zegt SGPJ-voorzitter Arie Rijneveld, die zelf in Werkendam woont. "De afgelopen keer in 2015 stemde Vreugdenhil al ChristenUnie, dus nu is de SGP wel eens aan de beurt."

De Eerste Kamer wordt in Nederland indirect gekozen: de bevolking kiest de Provinciale Staten en die kiezen op 27 mei dan weer de Eerste Kamer.

"Zoals het er nu uitziet, is de kans groot dat de SGP haar tweede senaatszetel verliest, waardoor Peter Schalk het de komende vier jaar zonder Diederik van Dijk zal moeten doen. Dat zou echt een verlies voor de Eerste Kamer zijn. De stem van Vreugenhil zou dit kunnen voorkomen", aldus Rijneveld.