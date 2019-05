Zorgen bij vrijwilligers RTV Altena

HANK • Vrijwilligers van RTV Altena, waar Radio A-FM en Altena TV onder vallen, maken zich zorgen over welke omroep de vergunning voor de gemeente Altena krijgt.

Ze hebben hun zorgen uitgesproken richting het bestuur.

Dat het niet tot een fusie is gekomen tussen RTV Altena en de Aalburgse Omroep Stichting verbaast de medewerkers niet. "De radiozenders alleen al klinken totaal verschillend", zegt radiomaker Peter Buitenhuis. Waar nu behoefte aan is, is snelheid. "Dit proces loopt al zo lang. We willen duidelijkheid, zodat we ons kunnen doorontwikkelen. Voor mensen op straat die je spreekt voor een interview is het ook verwarrend", aldus televisiemaker en voormalige Vestingstad FM-bestuurder Ruben Duinker.

De vrijwilligers kijken er naar uit om ook de komende jaren 'mooie radio en televisie' te maken voor de gemeente Altena. Voor de toekomst zijn al volop plannen, bijvoorbeeld om de bestaande Radio A-FM-app om te vormen tot Radio A-FM- en Altena TV-app.