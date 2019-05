Almkerkse Pluim voor De Soos

ALMKERK • De Almkerkse Pluim, die jaarlijkse wordt uitgereikt aan een persoon of vereniging die zich in het bijzonder hebben ingezet binnen de Almkerkse samenleving, is uitgereikt aan Stichting Jeugdwerk Almkerk De Soos, die dit jaar 50 jaar bestaat.

"De Soos speelt een belangrijke rol in de samenleving en zorgt voor veel vertier in Almkerk", aldus het oordeel van de dorpsraad, die vorige week tijdens de ledenavond afscheid nam van Nico Vink en Zeger van der Stelt, die vanaf de oprichting van de dorpsraad in 2010 in het bestuur hebben gezeten.

Ook werden de 60 aanwezigen geïnformeerd door wethouder Peter van der Ven over de plannen de bouw van de brede school in Almkerk en de ontwikkeling van de dorpsvisie.