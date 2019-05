Vakantiebijbelweek Dussen zit er weer op

DUSSEN • De vakantiebijbelweek in Dussen met als thema 'Museum SchatRijk' zit er weer op.

Iedere dag was er een avontuur van Bram en Britt die hun schat wel heel snel kwijt raakten, maar gelukkig toch weer terugkregen. De verteller kwam met een verhaal uit de Bijbel. Het museumspel op dinsdag was een groot succes. Woensdag begonnen we met een lekker ontbijt en daarna natuurlijk ochtendgymnastiek. Die dag werd er een kruikje gemaakt wat zo in het museum kon.

Op donderdag gingen de kinderen naar het bos om schatten op te graven en naar de McDonald's om te eten.

De slotavond werd goed bezocht. Zo konden de ouders en gemeenteleden ook een stukje VBW meemaken.