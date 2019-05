'Jonge gasten' verstoren stille tocht Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Twee 'jonge gasten' hebben zaterdag de stille tocht in Wijk en Aalburg verstoord.

Volgens Anneke Nieuwkoop, secretaris van de Stichting 4-5 mei Wijk en Aalburg, kwam het tweetal in een personenauto de stoet onderweg naar begraafplaats Rusthof toeterend voorbij en deed het de radio hard aan.

"Die twee vonden zichzelf heel grappig", zegt Nieuwkoop. "Ik heb het kenteken nog proberen te onthouden, maar de auto was zo weer weg. Ik heb die jongens niet meer weten te achterhalen." Ze spreekt van een 'doelbewuste actie'. "Dat gevoel had iedereen die meeliep in de stille tocht wel."

Overigens waren het niet alleen de twee jongens die zaterdag weinig respect toonden voor de 4 meiherdenking in Wijk en Aalburg, vervolgt ze. "Daarmee wil ik hun gedrag niet goed praten, maar het respect is bij sommigen ver te zoeken. Ook andere automobilisten reden ons voorbij en dat zijn geen snotneuzen, maar volwassenen, zelfs mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt. Onderweg naar de begraafplaats moeten we de kruising Bergstraat-Veldstraat oversteken, maar we moeten altijd even uitkijken dat er geen verkeer aan komt."

Afsluiten

De Bergstraat afsluiten voor de stille tocht op 4 mei lijkt voor de secretaris geen haalbare kaart. "Maar wie weet krijgen we het na dit jaar wel voor elkaar."

Tijdens de twee minuten stilte bij het massagraf op Rusthof was het wél stil, zegt Nieuwkoop. "Dat is ook wel eens anders geweest. Dat mensen het nodig vonden om precies dan een scooter te testen of zo." De stichting gaat de herdenking op 4 mei en dus ook het incident nog evalueren.

Burgemeester Marcel Fränzel, die zaterdag meeliep met de stille tocht in Wijk en Aalburg, acht het wijs om samen met het comité te bekijken of in de komende jaren de tocht op straat begeleid kan worden door verkeersregelaars.