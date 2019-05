Veense Put wil om tafel met gemeente

VEEN • Vereniging De Veense Put wil snel om tafel met de gemeente Altena.

"Ondanks veel slechte ervaringen die in de jaren zijn opgedaan met overheidsinstanties, die niet in staat waren om de burger de indruk te geven in een rechtsstaat te leven en het gevoel gaven dat wij respectloos werden behandeld, willen wij opnieuw met de overheid om de tafel gaan", schrijft voorzitter Lenie Verbeek in een brief aan het gemeentebestuur.

Onbevooroordeelde benadering

"Niet alleen omdat de verantwoordelijken in de nieuwe gemeente recht hebben op een onbevooroordeelde benadering, maar ook omdat wij er van uit gaan dat er op enig moment recht gedaan zal worden aan een vereniging die op constructieve wijze de steun zoekt van de overheid."

En: "Het moet toch voor een gemeente op z'n minst prettig zijn om te weten dat er één aanspreekpunt is, zonder dat honderden mensen over van alles en nog wat zaken komen doen op het gemeentehuis."

Zorgen

Bij de leden van De Veense Put leven nog altijd zorgen, bijvoorbeeld over de bestemming van het gebied. "Waar voorheen voetbalvelden en aanverwante bebouwingen lagen, aangrenzend aan de eigendommen van de Veense Put, is inmiddels de bestemming 'wonen 'afgegeven. De leden van de vereniging die hun kavels op enkele meters afstand daarvan hebben liggen, vallen echter nog steeds onder de bestemming 'dagrecreatie'. Mensen die weten wat zich rond deze dagrecreatie heeft afgespeeld, kunnen zich moeilijk onttrekken aan het beeld dat hier sprake is van willekeur", verwoordt Verbeek, die ook vraagtekens zet bij het toekennen van bouwvergunningen en de handhaving daarop.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

"In de afgelopen jaren moest er voor elke steen die op het terrein van de vereniging werd verlegd een stabiliteitsberekening worden aangevraagd. U begrijpt dat dit heeft geleid tot burgerlijke ongehoorzaamheid, omdat er volgens de kaveleigenaren selectief wordt gehandhaafd. Mede hierdoor is er veel frictie ontstaan, hetgeen geleid heeft tot opzegging van het lidmaatschap door een tiental leden. Mede hierdoor is het bestuur geconfronteerd met enkele tijdrovende en kostbare rechtszaken. Het bestuur heeft naar aanleiding van bovenstaande dan ook verschillende malen bij bestuurlijke overleggen aangedrongen op een eenduidig beleid, zonder de kostbare eisen die een gemeente in de afgelopen twee jaar heeft gesteld."