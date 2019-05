Ergernis over 'enorme obstakels' in Kerkstraak Hank

HANK • Dat er wat moet gebeuren aan de verkeersveiligheid in de Kerkstraat en de Jachtsloot staat voor inwoners van Hank als een paal boven water, maar de manier waarop de gemeente Altena maatregelen genomen heeft om de snelheid te beperken schiet mensen in het verkeerde keelgat.

Hankenaar en raadslid voor Progressief Altena Christian Alderliesten uit op Facebook zijn ergernis over de blokken die in de Kerkstraat geplaatst zijn. "Ineens staan er enorme obstakels op de weg, het dorp in rep en roer... en terecht!", foetert hij.

Het zou gaan om permanente maatregelen en de wegbeheerder zou akkoord zijn met de locatie van de obstakels, aldus de gemeente, toen Alderliesten navraag deed op het gemeentehuis in Almkerk.

"Ik heb hier grote twijfels bij, aangezien achter deze enorme obstakels gemakkelijk kinderen kunnen verdwijnen, waardoor ze ineens voor je bumper kunnen staan."

Wat hem nog het meeste dwars zit, is dat inwoners van het dorp niet betrokken zijn bij de besluitvorming, volgens de gemeente omdat de maatregel geen trillingsoverlast geeft, zegt Alderliesten. "In mijn optiek een pijnlijke misvatting."

Verbijsterend

"De wijze waarop dit zonder enig overleg met de inwoners neergekwakt is, is verbijsterend", vult hij aan. "Waarom niet met een aantal varianten een avond beleggen in 't Uivernest en de inwoners mee laten denken over een eventuele oplossing? Dát was hoe het zou gaan in Altena. We zouden het hier anders doen. Mét de inwoners, op locatie en niet directief uit de ivoren toren in Almkerk. Nu valt het hele dorp terecht over de uitvoering, de gekozen locatie en de wijze waarop dit gegaan is. Ik zal hier zeker nog op door gaan, want dit kan zo niet."

Tom Oostra