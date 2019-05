Burgemeester sluit Hanks drugspand

HANK • Burgemeester Marcel Fränzel heeft maandag een woning in Hank gesloten, nadat er een handelshoeveelheid harddrugs was aangetroffen. De sluiting is voor drie maanden.

Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid. De maatregel moet bijdragen aan de vermindering van drugscriminaliteit en daarmee aan de vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.