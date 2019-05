Obisk Sleeuwijk schuift een paar deuren op

SLEEUWIJK • Het had niet veel gescheeld of Sleeuwijk had geen fietsenzaak meer gehad. Zover is het echter niet gekomen. Sterker nog: het dorp kan zich sinds vrijdag juist verheugen in een grotere en uitgebreidere zaak. Obisk is namelijk verhuisd naar een ruimer pand aan de Hoogjens 24 in Sleeuwijk.

"Een mooie stap vooruit", zo noemt eigenaar Dino Tolhoek de verhuizing van zijn fietsenzaak Obisk naar een pand dat slechts een paar deuren verwijderd is van zijn eerdere onderkomen. "De andere hal was ook mooi, maar nu vallen we meer op. We zijn beter zichtbaar vanaf de straat en de winkel is groter en ruimer van opzet."

Eind 2000 vestigt Dino zich met Obisk aan de Hoogjens 16 in Sleeuwijk. "Ik woon zelf in Giessen, maar de keuze om in Sleeuwijk een fietsenzaak te starten was een hele bewuste. Sleeuwijk is een plaats met voldoende inwoners en bovendien stopte op dat moment fietsenmaker Van Elzelingen."

Geen spijt

Spijt van zijn keuze om in Sleeuwijk aan de slag te gaan heeft Dino nooit gehad. "Dat heeft heel goed uitgepakt. Sleeuwijk is een mooi dorp om voor te werken. Ik wilde mijn bedrijf dan ook alleen maar voortzetten in dit dorp, aan de Hoogjens." Dat gebeurt nu dus ook, nu Obisk vrijdag officieel zijn deuren heeft geopend aan Hoogjens 24.

Maar het voortbestaan van de winkel heeft wel even aan een zijden draadje gehangen zegt Dino eerlijk. "Ik had de huur van het oude pand om diverse redenen al opgezegd. Maar ik had nog niets nieuws. Het was dus een enorme gok."

Uiteindelijk kwam het pand aan de Hoogjens 24 vrij.

"En toen was alles heel snel geregeld en kon ik dus blijven bij de mensen waar ik graag ben." De afgelopen weken heeft Dino, samen met zijn personeel, hard gewerkt om de nieuwe winkel op orde te krijgen. "We hebben flink verbouwd. Dit waren namelijk eerst drie hallen, daar hebben we er één van gemaakt. En we hebben er een verdiepingsvloer in gelegd. We hoefden het gelukkig niet alleen te doen: we hebben veel en goede hulp gehad en ik kon eigenlijk voor alles terecht bij klanten die zelf weer een bedrijf hebben. Dat was echt heel fijn, want dan heb je al een band met iemand. Bovendien had ik een strak schema opgesteld: in dertien weken hebben we alles kunnen realiseren."

Open dag

Dino en zijn jongens hebben zin in het nieuwe seizoen, in de nieuwe winkel.

"We hebben een nieuw pand, maar verder is er eigenlijk niets veranderd. We willen mensen graag goed helpen. Dat kan nu nog beter doordat de ruimte overzichtelijker is. Klanten stappen binnen en hebben eigenlijk meteen alles om zich heen. En hoewel we naam hebben gemaakt op het gebied van de wielrensport, zijn we graag iedereen van dienst: van kinderfiets tot stadsfiets, van mountainbike tot elektrische fiets: bij Obisk is alles mogelijk. En natuurlijk hebben we ook een ruim assortiment aan accessoires: helmen, schoenen, fietstassen, noem maar op."

Wie benieuwd is naar het nieuwe onderkomen van Obisk is vrijdag 10 mei de hele dag welkom tijdens de open dag. Ook worden er drie dolle dagen, met diverse kortingen, gehouden op 23, 24 en 25 mei. Daarnaast ontvangen klanten tot eind mei bij iedere aankoop een lot.

Meer informatie: www.obisk.nl.