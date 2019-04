Dertiende avondvierdaagse in Giessen

GIESSEN • De dertiende editie van de avondvierdaagse om Giessen wordt gehouden van dinsdag 14 mei tot en met vrijdag 17 mei.

Dit jaar is er de mogelijkheid om 3, 5 of 10 kilometer te lopen.

Voorinschrijven, met korting, is mogelijk op maandag 13 mei van 18:00 tot 19:30 uur in Café 't Voske in Giessen. Deelname kost tijdens de voorinschrijving 6,50 euro voor volwassenen en 4,50 euro voor jeugd tot en met 16 jaar.

Ook is het nog mogelijk om op dinsdag 14 mei voor de start van de avondvierdaagse in te schrijven. Dan zijn de kosten 7,50 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot en met 16 jaar. Start en finish is dagelijks vanaf Café-Cafetaria 't Voske in Giessen.