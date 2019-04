Plastic vanaf 1 mei niet meer in container

ALTENA • Plastic afval en drankkartons worden vanaf woensdag 1 mei in heel Altena aan huis opgehaald.

Alleen in de voormalige gemeente Werkendam konden mensen hun plastic afval nog kwijt in de speciale milieuparkjes in de dorpen, maar in Aalburg en Woudrichem kon dat al enige tijd niet meer. In Altena wordt het beleid per 1 mei gelijk getrokken en kunnen inwoners één keer in de twee weken hun zakken met plastic afval aan de straat zetten.

In Sleeuwijk, Hank, Dussen, Werkendam en Nieuwendijk werd de eerste maanden van dit jaar het plastic nog wel opgehaald, maar dat was dus dubbelop, laat een gemeentewoordvoerster weten. Een ander argument om het beleid voor de gehele gemeente gelijk te trekken is de overlast bij de milieuparkjes. "Een groot deel van de zakken wordt niet in de containers, maar ernaast geplaatst", aldus de woordvoerster.

Bij de gemeente komen twee soorten reacties binnen op het besluit, vervolgt ze. "Sommige mensen vinden het vervelend dat ze het plastic nu moeten bewaren en vrezen dat het gaat stinken, anderen zijn juist blij dat de overlast bij de parkjes verdwijnt." Inwoners kunnen daar overigens nog wel hun glas en blik kwijt, de nieuwe regeling geldt alleen voor plastic.

Scheiden

De komende tijd houdt Altena goed in de gaten of het ophalen van plastic aanslaat. "Huishoudens hebben tegenwoordig best veel plastic afval en als gemeente zijn we erg blij dat er al zo goed gescheiden wordt. Maar dit nieuwe besluit mag natuurlijk niet gaan leiden tot meer zwerfafval of minder goed scheiden. We gaan dit goed monitoren", zegt de woordvoerster.

De gemeente krijgt nog wel eens klachten dat zakken met plastic afval ver voor het ophaalmoment aan de speciaal daarvoor bestemde haken worden opgehangen. Daarom roept ze op om de zakken pas de avond van tevoren of 's morgens aan de straat te zetten.

Tom Oostra