Sloop oude Goezate Werkendam is gestart

De sloop is begonnen. (Foto: Hannie Visser-Kieboom)

WERKENDAM • Na weken van voorbereidingen is deze week begonnen met de sloop van het oude Goezate aan het Kerckelant in Werkendam.

Het pand uit 1968 bood tot 2003 onderdak aan de Werkendamse ouderen. In dat jaar verhuisden zij naar het nieuwe Goezate aan de Raadhuislaan.

Na het vertrek van de Werkendamse bewoners werd het pand in 2005 gebruikt om bewoners van de Lemmenskamp uit Woudrichem tijdelijk onderdak te bieden tijdens de bouw van een nieuw Lemmenskamp. In 2008-2009 woonden Almkerkse ouderen in het pand vanwege de nieuwbouw van huize Antonia. Na die tijd stond het pand jarenlang leeg, al werd de begane grond nog wel gebruikt voor de evangellische gemeente De Graankorrel.

Op de plek van het oude Goezate worden na de sloop enkele rijtjeswoningen en twee-onder-een-kap-woningen gebouwd.