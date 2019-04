Otto de Fijter schenkt bijzondere puts aan Visserijmuseum

WOUDRICHEM • Otto de Fijter heeft een bijzondere puts aan het Visserijmuseum in Woudrichem geschonken.

Otto de Fijter ligt al jaren ziek op bed op zijn boot de Zuster Bartholomea in de historische haven van Woudrichem. Tijdens zijn ziekte raakte hij bevriend met de eveneens zieke Paul Holster. Holster zocht vertier in het maken van attributen van zeildoek. Zo maakte hij een zeer fijn geweven puts, die gebruikt wordt tijdens het schoonmaken van de boot of het leegscheppen van de boot bij overtollig water.

Cadeau

De Fijter kreeg deze puts van Holster cadeau en hing hem in het ruim van zijn schip. Hij kreeg er veel complimenten over en aangezien het Visserijmuseum vorig weekend heropend is, kwam Otto op het idee om deze puts aan het Visserrijmuseum te schenken.

Uiteraard kreeg dit mooie exemplaar een passende plaats in het museum. Het bestuur en de suppoosten van het museum zijn verrast door deze mooie geste. De Fijter ontvangt binnenkort een officieel document als bewijs van overdracht.