Veel belangstelling voor gratis bloemenzaad ANV Altena Biesbosch

BABYLONIËNBROEK • Veel mensen waren donderdagavond afgekomen op de uitreiking van gratis bloemenzaad door ANV Altena Biesbosch in Babyloniënbroek.

Aan de Hillsestraat overhandigde de agrarische natuurvereniging bloemenzaad uit aan particulieren en boeren die hun tuintjes en akkerranden willen inzaaien met een bloemenpracht.

Namens Progressief Altena mocht raadslid Christian Alderliesten het eerste zakje zaad uit handen Minette Straver-van de Wetering, voorzitter van ANV Altena Biesbosch, ontvangen.

Verweven

"Beiden streven we naar een eiland, waar de natuur verweven is in het dagelijks leven", zegt Alderliesten. "In de woonwijken, de landbouwgronden en zelfs op de industrieterreinen is veel meer mogelijk dan nu het geval is. Gezamenlijk willen we Altena dooraderen met prachtige bijen- en bloemenlinten, die niet alleen de biodiversiteit en voedselproductie ondersteunen, maar bijvoorbeeld ook een prachtig decor vormen voor de vele recreatieve routes."

Voor Progressief Altena was de 'enorme toestroom' van mensen donderdagavond 'wederom een steun in de rug om in de gemeente Altena te blijven inzetten voor natuurinclusief wonen en werken'.