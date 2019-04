Negentiende vaarseizoen voor Pontje Steur

WERKENDAM • Het vaarseizoen van Pontje Steur gaat zaterdag weer van start.

Wandelaars en fietsers kunnen vanaf 10:00 uur die dag weer gebruik maken van het pontje, dat vaart in de Biesbosch tussen de Draepkilweg en 't Kooike.

Pontje Steur vaart dit jaar voor het negentiende seizoen en brengt elk jaar weer meer fietsers en voetgangers naar de overkant van het Steurgat. De vrijwillige pontschippers geven graag informatie over de Biesbosch en alles wat er in de nabije omgeving te zien en te doen is.

Tot eind september vaart het pontje tijdens de weekenden en op feestdagen van 10:00 uur tot 18:00 uur. Op 30 en 31 mei (Hemelvaartsdag) wordt extra gevaren. In juni, juli, augustus en september wordt alle dagen gevaren, eveneens van 10:00 uur tot 18:00 uur.

http://www.voetveren.nl