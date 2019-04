Wat gaan we doen op Koningsdag?

REGIO • Koningsdag staat voor de deur en in veel dorpen in Altena worden weer de nodige activiteiten georganiseerd. Hieronder een overzicht.

Almkerk

Donderdag 25 april

18.00 uur: Preuvenement. Deze avond is de feesttent is één groot 'smulpaleis'. Voor de derde keer zullen lokale en regionale ondernemers zich presenteren en bezoekers laten proeven van hun specialiteiten. Thuis eten is niet nodig, er is voldoende te koop en te proeven om de inwendige mens te voorzien. Ook zijn er diverse drankjes om te proeven of te kopen. Voor muziek wordt gezorgd.

Vrijdag 26 april

21.00 uur: Almkerks Vermaak met 'Het Hok Almkerk'. Leden gratis/ niet-leden 5,00 euro, legitimatie verplicht. 'Hok On Tour' neemt bezoekers mee langs verschillende muziekstijlen met als hoogtepunt een half uurtje Almkerks vermaak.

Zaterdag 27 april

09.00 uur: Vrijmarkt.

14.00 uur: Koningsspelen, spellenmiddag voor heel de familie. Meedoen? Kom dan tussen 14.00 en 15.00 met een groepje van acht personen naar de tent. Iedereen mag meedoen maar het is vooral leuk voor kinderen tot 12 jaar.

15.00 uur: Feestelijke afsluiting met DJ Robin.

20.00 uur: Jongerencentrum De Pomp kleurt oranje. Een gezellige avond in Hollandse stijl met onder andere 'Ik hou van Holland'. Uiteraard wordt voor de bitterballen en tompoucen gezorgd. Vergeet de dresscode niet: oranje/ rood. wit, blauw. Entree is gratis.

Andel

Donderdag 25 april

20.00 uur: Prijsuitreiking D'n Aelse Dorpsquiz. Na al het zwoegen en kraken van de hersenen voor d'n Aelse Dorpsquiz verdient ieder team

een hele avond in de tent die alleen maar draait om deze sportieve strijd. Daarom staat de donderdagavond in het teken van alweer de derde editie van d'n Aelse Dorpsquiz. Zo met elkaar aandacht worden besteed aan alle foto's, filmpjes en bloopers. Naast de bekendmaking van het winnende team, is er natuurlijk ook muziek die verzorgd wordt door de regionaal bekende DJ den Dekker. Rond 22.00 uur is de bekendmaking van de winnende groep.

Vrijdag 26 april

20.30 uur: Tent = tent. Een avond om lekker bij te kletsen met iedereen die je vaak of minder vaak ziet of om een paar pasjes op de dansvloer te wagen. Om er even net een andere twist aan te geven, is er dit jaar een thema: plaatjes uit de 80's en de 90's! Kom in de stijl van de 80's of 90's en maak kans op een mooie prijs. Dat wordt dus een permanentje, getoupeerde kuif, matje onderin de nek, house broek onder uit de kast, Air max schoenen poetsen, schoudervullingen weer in ere herstellen en op naar een mooi foute avond. De muziek wordt verzorgd door Feest DJ en zanger Marco Kommers. Entree: 3 euro.

Zaterdag 27 april

08.00 uur: Klokluiden.

08.30 uur: Dorpsontbijt. Een mooie traditie in het dorp, het dorpsontbijt. Aan lange tafels ontbijten, met verse broodjes, beleg en natuurlijk een 'aike mee spek'. Deelname is 4 euro, kinderen tot en met groep 8 onder begeleiding gratis. Inschrijven: bianci55@hotmail.com.

10.00 uur: Aubade bij de tent, voor jong en oud. In ieder geval wordt het Wilhelmus gezongen en het lied van de Koningsspelen zal ook voorbij komen.

10.30-11.00 uur: Inschrijven voor het spel 'Wie is de Mol?'

11.00 uur: Optocht door Ael. Na de aubade kunnen de kinderen van 0 tot en met 12 jaar deelnemen aan de optocht, met natuurlijk een versierde fiets, skelter of step. Er is een prijs te winnen voor het mooist versierde voertuig. Vanaf 11.00 uur zijn er ook springkussens, en een stormbaan, aanwezig bij de tent.

11.30 uur: Levensgroot schilderij maken met stoepkrijt. De kinderen kunnen vanaf 11.30 uur hun stoepkrijtkunsten laten zien op het dorpsplein.

12.30 uur: Wie is de Mol? Ieder team voert opdrachten uit en jaagt op de Mol. Bij ieder spel valt geld te verdienen, maar let op of je niks verdachts ziet, want de mol zorgt ervoor dat er zo min mogelijk geld in de pot komt. Schrijf alles wat verdacht is op in je mol-notitieboekje, zodat je aan het einde van de dag de mol kunt ontmaskeren. Het spel begint om 12.30 uur en de ontmaskering is rond 15.30 uur. Het spel bestaat uit zes opdrachten en een finale spel dat rond het plein gespeeld worden.

14.00 uur: feest met dj Julian van Beek.

16.00 uur: Barbecue met vlees van slager Joost.

Zondag 28 april

14.30 uur: Op zondag is er een tentdienst waarbij de tent beschikbaar is gesteld aan de drie kerken in Andel. Wim Bevelander zal komen spreken over het thema emoties.

Babyloniënbroek

Zaterdag 27 april

08.30 uur: Inloop voor het dorpsontbijt, dat om 8.45 uur van start gaat. Entree: 4 euro, basisschoolkinderen, 2 euro. Niet-leden betalen één euro extra.

10:15 uur: Aubade.

10.30 uur: Op de fiets of in de auto voor de puzzelrit. Er is een fietsroute uitgezet van ongeveer 20 kilometer en voor de jongsten is er een route van ongeveer 10 kilometer. Voor degenen die de auto verkiezen boven de fiets, is er een prachtige route van ongeveer 60 kilometer uitgezet. Wie in het bezit is van een mobiele telefoon wordt gevraagd deze mee te nemen.

Drongelen

Zaterdag 27 april

10.30 uur: Goochelshow met goochelaar Andries. Zijn interactieve voorstelling is gericht op de belevingswereld van kinderen. Na de goochelshow kunnen de kinderen in het dorpshuis blijven om frietjes met een snack eten.

13.15 uur: Verzamelen voor de fietsoptocht die om 13.30 uur van start gaat. Thema: Kermis.

14.00 uur: Kermis. Er zullen verschillende attracties staan waar iedereen gebruik van kan maken. Er kan natuurlijk ook gesnoept, gegeten en gedronken worden, want het terras bij het dorpshuis is open. De kermis is geopend tot 18.00 uur.

20.30 uur: Feestavond in dorpshuis De Oude School. De band die deze keer op Koningsdag komt spelen is Solid Sound, een pop/ rock band. Ze spelen nummers van onder andere Tina Turner, Robbie Williams, Ilse de Lange, Cher, Kid Rock, Joe Cocker, Anouk, The Scene.

Dussen

Zaterdag 27 april

08.00 uur: Kleedjesmarkt.

10.00 uur: Nummers afhalen voor de versierde fietsoptocht.

10.15 uur: Aubade.

10.30 uur: Optocht versierde fietsen/ karren.

11.30 uur: Kinderspelen. 13.30 uur: Einde kinderspelen en prijsuitreiking versierde fietsen

14.00 uur: Seniorenmiddag en start autopuzzelrit.

16.00 uur: Muziek verzorgd door zanger, gitarist & entertainer Stephan Barneveld.

18.00 uur: Dorps BBQ.

Alle activiteiten vinden plaats in en rond De Dussenaar.

Eethen

Vrijdag 26 april

19.30 uur: Dorpshuis Teratina. Kinderdisco met DJ Jos. Entree is gratis. De overige Koningsdagactiviteiten zijn zaterdag in Drongelen.

Genderen

Zaterdag 27 april

09.15 uur: Aubade en hijsen van de vlag. Aansluitend huldiging van de inwoners uit Genderen. Daarna: ballonnenwedstrijd voor de kinderen en de prijsuitreiking van de ballonnenwedstrijd uit 2018.

09.45 uur: Clown Doedel treedt op met zijn nieuwe show 'Clown Doedel en de koninklijke wasserette'.

11.00 uur: Start van de dorpsbrunch in het Dorpshuis. Tijdens deze brunch zal ook het bezoek van het Koningshuis aan Amersfoort uitgezonden worden op een scherm. Opgeven: info@oranjeverenigingjuliana.nl.

13.00 uur: 'Mijn ouder is de beste'. Kinderen van de basisschool kunnen samen met hun vader, moeder of verzorger meedoen. Zij zullen in duo's strijden om de titel 'beste ouder van Genderen'. Deze strijd zal plaatsvinden in en om het dorpshuis van Genderen. Opgeven kan op 27 april tot 12.00 uur in het dorpshuis of via bovenstaand e-mailadres.

19.00 uur: Starten met een kinderdisco waarna de finale avond van 'Mijn ouder is de beste' plaatsvindt. Er wordt afgesloten met een muziekavond.

Giessen-Rijswijk

Vrijdag 26 april

19.30 uur: Bingo 18+.

Zaterdag 27 april

09.30 uur: Aubade en koffie met oranje tompouce.

11.00 uur: Fietsoptocht.

13.00 uur: Spellen voor de kinderen van de basisschool.

15.30 uur: Zeskamp 13+.

21.00 uur: Hollandse avond met 'One Two Trio' en DJ Thomas.

Zondag 28 april

14.30 uur: Tentdienst.

Maandag 29 april

19.00 uur: Kinderplaybackshow.

22.00 uur: Fright Night.

Dinsdag 30 april

14.30 uur: Ouderenmiddag.

19.00 uur: Darten.

20.00 uur: Klaverjassen.

Woensdag 1 mei

19.30 uur: E-sports Fifa 19 toernooi.

20.30 uur: Bierproeverij.

Donderdag 2 mei

14.00 uur: Kindermiddag.

19.30 uur: Kinderdisco.

Vrijdag 3 mei

21.00 uur: Kings afterparty met DJ Jantje en Almkerks vermaak, met vooraf plaatselijk talent.

Hank

Vrijdag 26 april

20.00 uur: Koningsnacht. Meezingfestijn in het Uivernest met de Young Stage Band. Toegang is gratis.

Zaterdag 27 april

08.00 uur: Vrijmarkt voor iedereen die wat te koop heeft of iets wil kopen, tot 13.00 uur.

09.30 uur: Officiële opening vrijmarkt door de voorzitter van het Oranje Comité. De grote attractie voor de basisschooljeugd gaat open en het springkussen alleen voor de kinderen die nog niet naar de basisschool gaan en de kinderen uit groep 1 en 2.

09.45 uur: Verzamelen en opstellen voor de versierde fietsenoptocht voor alle kinderen van de basisschool met muzikale begeleiding van muziekvereniging Sint Caecilia.

10.00 uur: Start van versierde fietsenoptocht.

10.30 uur: Officiële opening van Koningsdag door B&W van gemeente Altena. De vlag wordt gehesen onder begeleiding van Scouting Hank en aansluitend wordt het Wilhelmus gezongen. Hierna volgt de prijsuitreiking van de versierde fietsenoptocht.

10.45 uur: Koffie met muziek en gebak voor alle inwoners van Hank in het Uivernest, tot 12.15 uur. De muziek wordt verzorgd door het opleidingsorkest van muziekvereniging St. Caecilia, ze spelen voor iedereen, maar speciaal voor Villa Pardoes. Iedere grote en kleine bijdrage is welkom.

14.00 uur: Kinderspelen op het Kerkplein voor alle basisschoolkinderen, tot 16.00 uur. Inschrijven voor de kinderspelen kan bij de tent van het Oranje Comité. Iedereen krijgt een kaart waarop alle spelletjes staan en waar ook de behaalde punten opgeschreven worden. Natuurlijk wordt er gezorgd voor een glas limonade en een lekker stuk fruit. Om 15.30 uur sluit de inschrijving, maar kan iedereen nog alle spelletjes afmaken.

14.00 uur: In het Uivernest begint het Oranjefeest met band: 'De Fik Erin'. De toegang is gratis.

16.15: Prijsuitreiking kinderspelen en einde officieel programma.

Meeuwen

Zaterdag 27 april

09.15 uur: Fietsen versieren voor de Lawaaioptocht.

10.00 uur: Aubade.

10.15 uur: Rondgang dorp met Lawaaioptocht. Koffie met oranjebitter en iets lekkers, gratis voor 55+ leden van de Oranjevereniging.

11.15 uur: Bingo.

12.30 uur: Dorpslunch. Inschrijving verplicht.

14.00 uur: Autopuzzeltocht.

17.00 uur: Prijsuitreiking autopuzzeltocht.

19.30 uur: Pubquiz.

Nieuwendijk

Zaterdag 27 april

08.00 uur: Vrijmarkt op het Tavenuplein. Inschrijven voor kinderen en volwassenen die spulletjes willen verkopen is verplicht en kan via anne-marie@novnieuwendijk.nl. Vanaf 7.30 uur kunnen zij een nummer afhalen bij één van de NOV vrijwilligers op het Tavenuplein. De vrijmarkt zal duren tot 11.00 uur en ook dit jaar geldt dat auto's tijdens de vrijmarkt van het terrein af moeten.

11.15 uur: Nieuwendijkse dorpsbrunch. Brunchen in het Tavenu, er moet een kaartje worden aangeschaft. Deze zijn te koop bij Groente en Fruit Arie van der Stelt in het winkelcentrum en bij Eetcafé Marie aan de dijk. Voor kinderen tot en met 11 jaar kost een kaartje 1,50 euro, vanaf 12 jaar 3 euro.

13.00 uur: Autopuzzelrit. Waar gaat de rit dit jaar naartoe, hoeveel bordjes staan er onderweg en hoeveel kilometers is de rit in totaal indien foutloos gereden? Net als vorig jaar betekent het inleveren van de antwoorden na 17.30 uur rechtstreekse diskwalificatie. Voor de fanatiekelingen is er een nieuw concept: 's ochtends inschrijven! Van 10.00 tot 11.00 uur is het mogelijk om in te schrijven in/ bij de sporthal. Deelnemers krijgen dan een tegoedbon die zij om 13.00 uur kunnen inwisselen bij vrijwilligers die staan bij de brug over de singel. Van hen krijgen zij daar een vragenlijst. Deelname: leden 5 euro, niet-leden 7,50 euro.

14.00 uur: Kindermiddag. In de sporthal kan er lekker gedanst worden op leuke (kinder)liedjes en buiten zullen er diverse opblaasattracties zijn voor verschillende leeftijden. De toegang is gratis.

19.00 uur: Rondgang door het dorp, thema: Feest. Nummers kunnen vanaf 18.30 uur worden opgehaald.

20.00 uur: Uitslag puzzelrit. Vragen worden beantwoord, onduidelijkheden verklaard en uiteraard wordt er flink gediscussieerd.

21.00 uur: Koningsdag feest. Direct na de uitreiking van de puzzelrit start de gezamenlijke feestavond. Ook dit jaar wordt deze avond gezamenlijk georganiseerd met: Eetcafé Marie, Dorpshuis Tavenu, Xinix, de Mop en Eetcafé Dingemans. Wim van den Heuvel zal deze avond op komen treden. De entree is gratis.

Oudendijk

Zaterdag 27 april

10.00 uur: Koningsspelen voor jong en oud.

11.30 uur: Muziek door Kunst na Strijd.

21.00 uur: Koningsparty met DJ Peter van Andel. Entree: gratis.

Alle activiteiten vinden plaats in en rondom het OVO gebouw.

Sleeuwijk

Donderdag 25 april

20.00 uur: Let's play darts. Meer informatie en inschrijven: www.oranjeverenigingsleeuwijk.nl.

Vrijdag 26 april

21.00 uur: Oranjekroeg van Sleeuwijk met Menzo Kortland.

Zaterdag 27 april

08.00 uur: Reveille.

09.30 uur: Oranje(rommel)markt. Een plekje opbouwen kan al vanaf 9.00 uur, de verkoop eindigt om 12.00 uur.

10.00 uur: Muzikale rondgang door Showkorps Wilhelmina.

14.00 uur: Spelletjesmiddag.

Uitwijk-Waardhuizen

Vrijdag 26 april

19.00 uur: Kinderdisco tot 20.30 uur.

20.30 uur: gezellige avond, begeleid door DJ 'Willie': 'Willie dansuh, Willie feesten, Willie drinken'.

Zaterdag 27 april

08.00 uur: Vroege vlaggers.

11.30 uur: Koningsdagconcert tot ongeveer 12.00 uur.

12.00 uur: Dorpslunch. Deelname aan de lunch is alleen mogelijk na opgave.

Concert en lunch vinden plaats in de Hoogt in Uitwijk.

Veen

Zaterdag 27 april

08.30 uur: Oranje-optocht.

09.00 uur: Kleedjesmarkt.

11.00 uur: Aubade.

11.30 uur: Brunch.

13.00 uur: Inschrijven en starten van de fietspuzzeltochten.

13.30 uur: Inschrijven en starten voor de autopuzzeltocht.

14.30 uur: Sluitingstijd inschrijven fiets- en autopuzzeltochten.

17.00 uur: Sluitingstijd fiets- en autopuzzeltochten.

Het ochtendprogramma en de start van de fiets- en autopuzzeltocht zal worden georganiseerd rondom de gebouwen van de Venehof en de Vlaeshof.

17.00 uur: Welkom in de Witboomstraat, hier zal een tentje klaar staan waar het volgende gekocht kan worden: broodjes hamburger/ saté, diverse frisdranken, bier en wijn, chips en snoep.

18.00 uur: Start van de spectaculaire zeepkistenrace. Aansluitend: prijsuitreiking bij het tentje in de Witboomstraat.

Werkendam

Donderdag 25 april

12.00 uur: Kermis Werkendam op het feestterrein aan de Werkina. Tot en met zaterdag 27 april.

21.00 uur: Dolle Donderdag met DeeJay Pat-B, De Buren van de Brandweer en 'eigen' DJ Kyle.

Vrijdag 26 april

09.00 Uur: Fietsen en skelters versieren op kinderboerderij De Floreffehoeve. 's Morgens tot 12.00 uur. 's Middags tussen 13.15 en 17.00 uur.

21.00 uur: Après-ski Koningsnacht. De Gebroeders Ko trappen om 21.30 uur de avond af. De Alpenzusjes en Arjon Oostrom zijn ook van de partij en Dr. Beat zorgt ervoor dat je tussendoor lekker in de stemming blijft.

Zaterdag 27 april

09.30 uur: Verzamelen voor het beoordelen van de versierde fietsen en skelters.

10.00 uur: Fiets en skelteroptocht door het dorp.

11.00 uur: Prijsuitreiking en dansoptredenYep! for Kidz.

14.00 uur: Kindermiddag met diverse activiteiten in de feesttent. Tussen 14.30 en 16.30 zal ballonartiest Bloony aanwezig zijn.

19.00 uur: Oranjezangavond in de Rehobothkerk aan de Binnengriend 27. Medewerking aan deze avond verleent het mannenkoor Door Eendracht Verbonden uit Werkendam, solo wordt er gezongen door bariton Paul Visser. Organist is Jaap Boer. Er zullen deze avond door het koor psalmen, gezangen en bekende vaderlandse liederen gezongen worden. Er is ook dit jaar veel ruimte voor samenzang. Opening, meditatie en sluiting wordt verzorgd door evangelist H. Bor uit Poederoijen.

21.00 uur: Hollandse Koningsnacht met Frank van Etten, de PartyfrieX en huis DJ René.

15.00 uur: 'Koningsreceptie' door gemeente Altena op Fort Altena. Deze bijeenkomst is voor alle inwoners uit de gemeente met een Koninklijke Onderscheiding.

Zondag 28 april

15.00 uur: Tentdienst rondom het thema: 'Not a fairytale'. Zanger/ spreker in deze dienst is Hanne de Vries. Hanne staat bekend om zijn songs met een goede rocksound en aansprekende ballads. De liedjes van Hanne zijn geschreven rondom thema's die hem bezighouden: sociale gerechtigheid, depressie en zijn liefde voor Jezus. Tijdens de dienst zal er ook een kinderblok zijn, waar een aantal liederen met hen gezongen wordt en het thema op kinderlijke manier aan hen wordt uitgelegd.

Woudrichem

Zaterdag 27 april

10.30 uur: Kinderspelen, kinderen kunnen achter het Arsenaal in de Vesting van Woudrichem weer heelrijk spelen, tot 12.30 uur. Het alom bekende koekhappen, skilopen en spijkerbroek hangen zullen natuurlijk deze ochtend niet ontbreken, maar er zijn dit jaar ook nieuwe spellen zoals Megabal en Funslangen. Entree is deze ochtend gratis. Deelname op eigen risico. Daarnaast wordt er in de caravan koffie/ thee/ limonade en een lekkere pannenkoek verkocht. De opbrengst gaat naar het goede doel: Samenloop voor Hoop.

Wijk en Aalburg

Vrijdag 26 april

19.30 uur: Versierde optocht met medewerking van Sambaband Batucade Arenis. Versier fiets/ skelter/ tractor/ rolstoel/ kinderwagen en dergelijke op zijn allermooist. Vertrek vanaf het Marktplein.

Zaterdag 27 april

08.30 uur: Koningsontbijt, locatie: Zorgplein Maaswaarden, locatie Wijkestein. Kaarten verkrijgbaar bij Mikado Bloemen & Wonen.

9.30 uur: Diverse feestelijkheden in en om de Rank aan de Engelsestoof 1. Het zingen bij de vlag begint om 9.30 uur. Daarna is er van alles te doen, zoals kleedjesmarkt, workshop cup cakes maken, (tweedehands) boekenverkoop, treinrit voor de kleintjes. Er zijn tuinplanten en perkgoed, cadeautjes, kaarten, fruit en bloemen te koop. Daarnaast is er een groot terras, met diverse lekkernijen. Het Oranjefeest bij de Rank is rond 13.30 uur weer afgelopen.

10.15 uur: Muzikaal samenzijn Wijkestein met aansluitend Oranjebitter en voor de kinderen ranja.

13.00 uur: Inschrijven en start auto- en fietspuzzeltocht bij Multifunctioneel Centrum D' Alburcht, tot 14.00 uur.

13.00 uur: Oranjefeest met onder andere kleedjesmarkt, spellen, springkussens, stormbanen, en dergelijke. Tot 17.00 uur in Multifunctioneel Centrum d'Alburcht.

17.00 uur: Uitslag van de auto- en fietspuzzeltocht.

19.30 uur: De muziekcommissie van de hervormde gemeente in Wijk houdt een speciale Oranjezangavond in de hervormde kerk van Wijk. Tijdens die avond bespeelt organist Arthur Vlot uit Wijk en Aalburg het orgel en improviseert hij op bekende psalmen en vaderlandse liederen. De avond is voor jong en oud. Speciaal voor de kinderen is er een muziekquiz waar leuke prijzen mee zijn te verdienen. De toegang is gratis.