Mijlpaal voor roeiers uit Giessen en Rijswijk

GIESSEN/RIJSWIJK • Een aantal mensen uit Giessen-Rijswijk is ook begonnen aan de bouw van de St. Ayles Skiff: een moderne, lichtgewicht houten roeisloep voor vier roeiers en een stuurman of -vrouw. Zaterdag werd de eerste mijlpaal gevierd: de kielbalk werd gelegd.

Dit gebeurde met een aantal bouwers, belangstellenden en burgemeester Marcel Fränzel. Voor een behouden vaart werd tevens een dukaat in de kielbalk gelegd; deze is speciaal vervaardigd voor dit doel, met hierop de wapens van Rijswijk en Giessen.

Burgemeester Fränzel roemde daarbij het gemeenschapsgevoel in de dorpen. Om het project tot een goed einde te brengen, worden nog zowel sponsors als bouwers gezocht. Belangstellenden kunnen ook eerst vrijblijvend een kijkje komen nemen bij het bouwen op Transportstraat 1 in Giessen.

Icoonproject

De Altena Regatta is een icoonproject van de gemeente Altena, met als hoofddoel de 21 kernen te verbinden. De Stichting Altena Regatta, hiervoor opgericht, hoopt dat alle kernen zelf een roeisloep gaan bouwen, om daarmee vervolgens te gaan roeien en deel te nemen aan wedstrijden. In Werkendam en in Wijk en Aalburg (op het Willem van Oranje College) is inmiddels al met veel plezier een begin gemaakt aan de bouw.

Het is de bedoeling dat iedereen in Giessen-Rijswijk straks gebruik kan gaan maken van de roeisloep, zodat jong en oud en van verschillende afkomst elkaar (beter) leert kennen door samen te roeien.