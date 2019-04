WERKENDAM • De gemeente Altena organiseert vrijdag 26 april een Koningsreceptie op Fort Altena in Werkendam.

Deze bijeenkomst is voor alle inwoners uit de gemeente met een koninklijke onderscheiding. De ontvangst is om 15:00 uur en burgemeester Marcel Fränzel zal de receptie beginnen met een welkomstwoord. Ook wordt het Wilhelmus gezongen en een toost op koning Willem-Alexander uitgebracht. Om 17:00 uur is middag afgelopen.