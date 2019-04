Bedrijventerrein Kop van Brabant loopt vol

WERKENDAM • Er is veel belangstelling voor bedrijventerrein Kop van Brabant in Werkendam van zowel ondernemers uit de regio als daarbuiten.

Met het toenemend aantal reserveringen en verkopen loopt Kop van Brabant vol. Hoewel de bouwactiviteiten qua aantal lijken mee te vallen, gaat dat snel veranderen. Meerdere bedrijven zijn al operationeel, een aantal zijn druk aan het bouwen of staan klaar in de startblokken.

Rob Joosten, accountmanager: "We zien een sterke groei in 2018. In dat jaar is driemaal zoveel aan hectaren verkocht dan verwacht. Op dit moment is voor 9 hectare aan kavels verkocht en voor 5,5 hectare gereserveerd. Hoewel het nog wel eens voorkomt dat een reservering wordt beëindigd, is er nu al een wachtlijst. Feitelijk is er nu nog 0,5 hectare grond beschikbaar."

FF-Chemicals is momenteel druk bezig met de afronding van de bouw van hun nieuwe bedrijfspand. Vier andere bedrijven, waaronder DH Automation en Terminal Trucks Leasing, staan klaar om aan de bouw te beginnen. Van Wijnbergen & Van der Pijl is aan het bouwen en de eerste bedrijven, zoals Bresc en Kelpa, zijn op dit moment al operationeel. "Dat zorgt voor veel bedrijvigheid en de grote panden van Bresc en FF Chemicals geven het bedrijventerrein een sterke uitstraling vanuit de verte", aldus Joosten.

Alle bedrijven worden lid van de bedrijvenvereniging.