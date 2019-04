Opdracht ontwerp brede school Almkerk getekend

ALMKERK • Wethouder Peter van der Ven heeft de opdracht voor het ontwerp van de brede school in Almkerk getekend.

Het ontwerp is na een aanbesteding gegund aan KOW Architecten uit Den Haag. In de brede school in Almkerk komen basisscholen d'Uylenborch en De Almgaard, kinderopvang Hoppas, bibliotheek Altena en logopediepraktijk Mars. De bedoeling is dat het gebouw vanaf het schooljaar 2021 – 2022 in gebruik genomen wordt.