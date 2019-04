Appartementen De Dokvijver feestelijk geopend

WERKENDAM • Appartementencomplex De Dokvijver in Werkendam, de voormalige dependance van schippersinternaat De Merwede, is woensdag feestelijk geopend.

Vorig jaar is de renovatie van de voormalige dependance van schippersinternaat De Merwede gestart en inmiddels zijn de zeven appartementen klaar voor oplevering. "Omdat het pand jarenlang is gebruikt als dependance van het internaat wilden we de kinderen bij dit event betrekken en directeur Fijke Mulder en het bestuur van Limena bedanken voor de jarenlange samenwerking", aldus Chris Vos, projectmanager bij Gebroeders Blokland.

"Ook wilden we de nieuwe bewoners in het zonnetje zetten en hen feliciteren met hun appartement in De Dokvijver."

Tijdcapsule

Ondanks dat het zonnetje het woensdag een beetje liet afweten, hebben de kinderen van het internaat de handen goed uit de mouwen gestoken. IJverig scheppend werd de tijdcapsule met daarin herinneringen van de kinderen aan het internaat ingegraven op het terrein van De Dokvijver met als beloning voor iedereen een goodiebag.

Vervolgens was de eer aan de nieuwe bewoners en wethouder Hans Tanis van de gemeente Altena om het pand te openen door het onthullingsdoek met touwen naar beneden te trekken. De kinderen en andere aanwezigen konden daarna genieten van een lekker frietje en snacks uit de foodtruck en hun eigen drankje tappen van de heerlijke limonadebar.

Er zijn nog twee appartementen met tuin te koop. Op de website staat meer informatie over het project en de appartementen.

http://www.dokvijver.nl