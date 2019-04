Tweede Paasdag: Autopuzzelrit in Babyloniënbroek

BABYLONIËNBROEK • Vanaf ijsclubgebouw 'Juliana' aan de Broeksestraat 70a in Babyloniënbroek start Tweede Paasdag, maandag 22 april, tussen 13:00 en 15:00 uur een autopuzzelrit voor het goede doel.

De puzzelrit bevat vragen zodat passagiers kunnen meepuzzelen. Bij de tussenstop is er koffie/ thee/ fris met wat lekkers te koop. Voor de kinderen is er een springkussen waar ze hun energie op kwijt kunnen. Aan het einde vand e tocht kunnen de antwoordeningeleverd worden en zijn er drie prijzen te winnen. Deelname kost 10 euro per auto, inclusief koffie/ thee en fris bij start- en eindpunt.

De opbrengst is voor de Stichting Ontmoeting, hulp aan dak- en thuislozen. Voor meer informatie: Anet Pruissers, 06-39293918 of pruissersj@kliksafe.nl.