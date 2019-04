ALTENA • Opwindende verhalen, 'fortreffelijk' brunchen en groene erfgoed-wandelingen tijdens de start van het fortenseizoen. Proef de linie tijdens Pasen.

De spannendste forten, kastelen, bunkers en vestingsteden van de waterlinies gooien de poorten open. De start van het fortenseizoen valt dit jaar tijdens Pasen, dus is er een overdaad aan brunch- en lunchmogelijkheden op avontuurlijke locaties.

Heel wat verdedigingswerken kregen, nadat ze hun militaire functie verloren, een horeca-bestemming. Ga voor een brunch naar bijvoorbeeld Fort Bakkerskil bij Werkendam of Brasserie de Buurman op Batterij Poederoijen. Na het eten kunnen de kinderen op zoek naar eieren, ouders kunnen dan een historische rondleiding krijgen of een ommetje rond de fortgracht op Fort Altena maken.

Combineer zo'n smakelijk fortbezoek met een wandeling of fietstocht door het linielandschap. Forten worden omgeven door kabbelend water en weelderige natuur, ideaal voor een gevarieerde wandeling waar het hele gezin van kan genieten. Het gloednieuwe Waterliniepad (350 kilometer in totaal) is voor het Paasweekend wat te lang, maar er kan altijd een stukje gelopen worden.

Op Pampus, een van de weinige échte forteilanden, staat de fototentoonstelling Forten van Boven dit weekend centraal. Op gigantische doeken zijn de forten van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie te zien, de luchtfoto's geven duidelijk zicht op waterrijke Hollandse polders en laten in een oogopslag de kracht van de ingenieuze verdedigingswerken zien.

http://www.startfortenseizoen.nl