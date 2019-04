Gratis bezoek Visserijmuseum Woudrichem

WOUDRICHEM • Mensen kunnen zaterdag 20 april gratis het Visserijmuseum in Woudrichem bezoeken.

In de winterperiode, wanneer het Visserijmuseum voor publiek gesloten is, wordt ieder jaar hard gewerkt om in het nieuwe seizoen weer goed voor de dag te komen. Dit keer was het hoog tijd om de entree van het museum een opknapbeurt te geven en zo de bezoeker het gevoel te geven nog meer welkom te zijn dan dat ze al waren.

Nu Woudrichem behoort tot de gemeente Altena is dit ook een mooi moment om heel de gemeente kennis te laten maken met deze vernieuwing. Daarom is op zaterdag 20 april vanaf 14:00 uur de toegang gratis.

Het museum is bijzonder blij met het besluit van de erven van Chris Roodbeen om zijn Woerkumse werk aan het museum te schenken. Daarom wordt het seizoen geopend met een expositie van zijn werk.