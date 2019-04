Werkendamse schrijft fictieve thriller, mét ruimte voor ervaringen en emoties

WERKENDAM • Anja ging in 2010 naar India met het idee een atelier te openen waar tassen gemaakt zouden worden. Anno 2019 resulteert de reis echter in een boek.Krijsende Nachtegaal

Naast het zorgen voor haar drie jonge jongens, hield de Werkendamse Anja den Hollander zich de eerste jaren van de 21ste eeuw bezig met het maken van tassen. "Mijn reis naar India had in eerste instantie dan ook als doel om een meisjestehuis te bezoeken. De kinderen werden liefdevol opgevangen en uiteindelijk geholpen aan een studie of werk, zodat ze in hun eigen levensonderhoud konden voorzien. Het idee was om een tassenatelier te openen, waar ook meiden aan de slag konden."

De reis liep echter anders dan verwacht, vanwege diverse ontwikkelingen kwam het plan om een atelier te openen op losse schroeven te staan. "In plaats van een werkbezoek, werd het gewoon een bezoek. Ik heb er veel mensen gesproken, veel gezien en meegemaakt. Ik ben er een dag of tien geweest, maar het leek wel tien jaar. Eenmaal thuis vond ik het soms best moeilijk: we hebben het hier zo goed en ik heb daar dingen gezien en gehoord die je niet voor mogelijk houdt. Maar ja, het leven gaat al snel gewoon weer door."

Ruwe versie

Als Anja vanwege ziekte thuis komt te zitten, zet ze in acht weken de ruwe versie van wat later 'Krijsende Nachtegaal' zal worden, op papier. "Vanwege een hersenfunctiestoornis moest ik van alles opnieuw leren. Toen ben ik gaan schrijven. Ik had het verhaal vrij snel op papier staan, maar het was echt niet geschikt om uit te brengen. Het had het niveau van een brugklasleerling. Janice Bakker-van As, lerares Nederlands op het Altena College, heeft me aan de hand genomen. Me als het ware weer opnieuw de Nederlandse taal geleerd. Ook gaf ze feedback op wat ik had geschreven. Daar heb ik echt heel veel aan gehad. Maar ik was onzeker, ik vond het niet goed genoeg. Andere mensen die het verhaal lazen, zeiden dat ik er zeker wat mee moest doen. Dat het zonde zou zijn als het op de plank zou liggen te verstoffen."

Toch durft Anja het manuscript pas eind 2018, zeven jaar nadat ze het schreef, op te sturen naar uitgeverij Boekscout. En die reageerde na vijf dagen dat ze het graag uit wilden geven. Begin april kreeg Anja het eerste exemplaar van 'Krijsende Nachtegaal' overhandigd uit handen van haar echtgenoot.

'Krijsende Nachtegaal' is een thriller, waarin Anja haar ervaringen van de reis naar India heeft verwerkt. "In India is, zeker in de lagere kasten, sprake van sekse selectie. Meisjes zijn er niet belangrijk. Gevolg: een hoog aantal abortussen en meisjesbaby's die worden gedood. Ik sprak een vrouw van wie de baby was afgepakt en vervolgens in een kruik onder de grond was gestopt. Vooral in het noorden van het land is er door deze houding een tekort aan vrouwen. Wat je dan ziet is dat een familie bijvoorbeeld een meisje van een jaar of tien koopt en vol stopt met hormonen, zodat ze vrouwelijke vormen krijgt. Waarna het dan aan de mannen wordt 'gegeven'. Eenmaal terug in Nederland kon ik daar echt met mijn verstand niet bij. Hoe kan het dat zoiets gebeurt?"

Anja beseft dat ze deze verschrikking niet zomaar op kan lossen, maar wil het wel graag ter sprake brengen. Zo ontstaat het idee voor haar hoofdpersoon: een ietwat naïeve vrouw, een wereldverbeteraar, die in het buitenland iemand ontmoet die geweldig lijkt. Maar de man blijkt 'fout', waarna de hoofdpersoon hem en zijn netwerk in de val probeert te lokken. "Ik ben in de huid van de hoofdpersoon gekropen, heb me samen met haar ontwikkeld tot een sterke vrouw. Ik wilde graag een stoer wijf neerzetten. En in een ideale wereld had ik het probleem in India net zo opgelost zoals zij dat doet."

Realistisch

Anja wil met haar boek iets vertellen over de verschrikkingen die plaats vinden in de wereld, maar kiest er bewust voor om dat verhaal te omgeven met spanning en romantiek. "Een paar scènes heb ik wel realistisch neergezet, daarin mijn ervaringen en emoties verwerkt, maar een groot deel is fictief. Anders haken mensen af. Overigens wil ik ook de andere kant laten zien, de psychologie achter de 'slechterik'. Natuurlijk is het vreselijk wat er gebeurt, maar mensen moeten zich ook beseffen dat iemand zo wordt door 'slechte' ervaringen. Het is altijd goed om stil te staan bij de gevolgen die een actie voor een ander kan hebben."

'Krijsende Nachtegaal' is te bestellen via Boekscout.nl en kost 20,50 euro.