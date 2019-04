Burgerstem Altena breekt lans voor OKÉ FM

ALTENA • Als het aan Burgerstem Altena ligt wordt de subsidie aan RTV Altena ingetrokken om zo de patstelling tussen de omroep en de Aalburgse Omroep Stichting te doorbreken.

Dat stelt fractievoorzitter Pauline van den Tol voor in schriftelijke vragen aan het college. "Is het college bereid de patstelling tussen de beide omroepen te doorbreken door doortastend op te treden en de omroep, die zonder duidelijke redenen samenwerking weigert, de subsidie te onttrekken om zodoende de besprekingen weer vlot te trekken?", staat te lezen. Van den Tol uit in de brief haar zorgen 'inzake de verdwijning van onze regionale omroep OKÉ FM vanwege de afhoudende opstelling van A-FM voor een fusie', zo schrijft ze.

Wethouder Matthijs van Oosten liet eerder deze maand aan de gemeenteraad weten dat het vertrouwen tussen de besturen van beide omroepen voor een nauwere samenwerking of fusie ontbreekt.

"De wethouder geeft in zijn brief aan de raadsleden aan dat van beide kanten het vertrouwen ontbreekt. Zowel in de media als in een brief aan de wethouder van de Aalburgse Omroep Stichting wordt er positief gereageerd op een fusie met A-FM", beschrijft Van den Tol echter.

Goed samengaan

"Er zijn vanaf juni 2018 door diverse instanties pogingen gedaan de beide partijen op één lijn te krijgen met praten. Al vanaf die periode is duidelijk dat radio OKÉ FM wél wil meewerken. Zij gaan er van uit dat hun voornamelijk streekmuziekuitzendingen en de popmuziek van A-FM goed kunnen samengaan." Bovendien voldoet de Aalburgse Omroep Stichting, die ook een zendmachtiging heeft voor de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, al aan de eis van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) om 100.000 inwoners te kunnen bereiken, aldus Van den Tol.

"Bent u het met Burgerstem Altena eens dat degene die wil meewerken aan de fusie en voldoet aan het aantal inwoners voor een streekomroep volgens de stichting NLPO de voorkeur heeft?", wil ze dan ook van het college weten. En: "Is het college bereid om niet toe te geven aan de eisen van A-FM om zelfstandig verder te gaan en dan verplicht is zelf een mediapartner te regelen om aan 100.000 inwoners te komen?"