Jongeren naar Almkerk voor meningokokkenvaccinatie

ALMKERK • Zo'n 1700 jongeren waren donderdag opgeroepen om zich in 't Verlaat in Almkerk te laten inenten tegen de meningokokkenziekte.

Het gaat om de groep jongeren die afgelopen jaar 14 jaar is geworden en om jongeren van 17 en 18 jaar. Hoeveel van hen zich ook daadwerkelijk gemeld hebben is nog niet bekend. De gemeente Altena krijgt die cijfers later.

Wethouder Peter van der Ven was in Almkerk om een te praatje maken met de GGD-medewerkers en met de jongeren die zich lieten inenten. "Wij vinden het als gemeente belangrijk dat jongeren zich laten inenten. Ouders die meer informatie willen over vaccineren kunnen contact opnemen met de GGD. Zij gaan graag in gesprek en kunnen betrouwbare informatie geven", zegt Van der Ven.

Een van de grootste campagnes

In heel Nederland zijn jongeren tussen de 14 en 18 jaar opgeroepen om zich te laten inenten tegen de meningokokkenziekte. Voor de GGD West-Brabant is het een van de grootste inentingscampagnes in de afgelopen decennia.

Op donderdag 20 juni worden alle jongeren van 15 en 16 jaar opgeroepen voor de meningokokkenvaccinatie. Die dag geldt ook als inhaaldag voor jongeren die donderdag niet zijn gekomen. Wie in april niet komt, krijgt een herhaaloproep van het RIVM.

Jongeren kunnen ook met hun oude oproepkaart voor april langskomen in juni. Ze worden dan alsnog geprikt.