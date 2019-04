'Regionale omroep vraagt om lef'

ALTENA • Als het aan Shah Sheikkariem van AltenaLokaal ligt komt er daadwerkelijk een nieuw programma van eisen voor een nieuwe regionale omroep op tafel.

Eerder deze maand werd bekend dat RTV Altena en de Aalburgse Omroep Stichting voorlopig niet tot een nauwere samenwerking kunnen komen. De besturen zouden te weinig vertrouwen in elkaar hebben om te fuseren tot één regionale omroep voor de gemeente Altena.

Het lot van de omroepen ligt nu in de handen van de gemeenteraadsleden, die voor de zomer met een advies richting het Commissariaat voor de Media moeten komen. Daarvoor wordt een programma van eisen opgesteld. "Maar ik vrees dat het huidige programma van eisen het uitgangspunt gaat worden", zegt Sheikkariem.

Revolutionair

En daarin zit wat hem betreft onvoldoende visie. "De vraag is wat een regionaal medium nu en in de toekomst moet bieden. Wat willen wij als raad straks adviseren aan het commissariaat? We moeten het lef hebben om revolutionair te denken. Mijn hoop is dus dat er echt nieuwe eisen geformuleerd worden. Daarover moeten we als politiek een goede discussie voeren."

Uiteindelijk wijst het commissariaat straks, overeenkomstig met de Mediawet, één omroep voor de gemeente aan.