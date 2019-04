Ondernemers vinden collegebesluit over Welkoop 'teleurstellend'

WIJK EN AALBURG • Kebo Dierenspeciaalzaak uit Wijk en Aalburg, Hubo uit Veen en Dier en Tuin uit Andel tekenen bezwaar aan tegen het besluit van het college om de komst van een Welkoop-winkel naar het pand aan de Parallelweg 4 in Wijk en Aalburg toe te staan.

Kees Bouman van Kebo Dierenspeciaalzaak noemt het besluit van wethouder Peter van der Ven 'teleurstellend'. "We voelen ons in de steek gelaten", zegt hij in een reactie. "Ik begrijp er helemaal niks van. Het college noemt de leegstand van het pand een doorn in het oog, maar het gebouw ziet er niet verpauperd uit en dat het leeg staat is bovendien niet de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ik heb de wethouder gevraagd of hij zich straks ook zo om mij bekommert als mijn zaak leeg komt te staan, maar de gemeente bekommert zich meer om leegstand dan om de middenstand."

Burgerstem Altena

Ook zet hij vraagtekens bij hoe de politieke partijen zich in deze kwestie opstellen. "Alleen Pauline van den Tol van Burgerstem Altena is hier fatsoenlijk mee bezig geweest." Van den Tol diende eerder deze maand een motie in om de komst van Welkoop tegen te houden, maar zij kreeg geen steun van de andere raadsleden.

Bouman wil niet teveel ingaan op de exacte argumenten die de drie ondernemers hebben om tegen het besluit in te gaan, behalve dan dat hun jurist de onderbouwing van het college 'niet genoeg gegrond' vindt. Eerder ging de discussie vooral over de vraag of het aanbod van Welkoop wel of geen perifere detailhandel betreft. Als het aan Bouman ligt is dat niet het geval. "Dit gaat om grootschalige detailhandel. Ze hebben nota bene meer vierkante meters nodig."

Ook wijst hij op andere ondernemers met een vergelijkbaar aanbod, zoals SMB in Genderen, Lankhaar Techniek in Eethen en Wim Vos Bloemen & Planten in Wijk en Aalburg. "Het college had deze aanvraag gemakkelijk kunnen weigeren, maar wij leggen ons hier niet bij neer. Er liggen kansen voor ons om dit besluit terug te laten draaien. We laten ons de kaas niet zomaar van het brood eten."

Tom Oostra