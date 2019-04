Levensboom symbool voor 'liberaal dorp' Genderen

GENDEREN • Eindelijk was donderdagmiddag het moment daar: kunstenaar Richard van der Koppel mocht samen met wethouder Paula Jorritsma het zwarte zeil van zijn kunstwerk voor Genderen halen.

Het tweetal onthulde zo op het plantsoentje voor de hervormde kerk de 'Levensboom': een boom met een kleurrijke bol, die symbool staat Genderen.

"Genderen is een liberaal dorp", lichtte Van der Koppel zijn werk toe. "Alle kleuren leven hier naast elkaar en met elkaar. Daarom heb ik ook zoveel verschillende kleuren gebruikt." De stam staat voor het stevige fundament van het dorp en het verloop van de kleuren staat voor het leven, vulde hij verder aan. Verdere interpretatie liet hij aan de toeschouwers zelf over.

Henk Poelakker, oud-voorzitter van de voormalige Aalburgse cultuurraad, stelde donderdag dat het kunstwerk 'hoop voor de toekomst' uitstraalt. "En jullie zijn die toekomst", zei hij tegen de aanwezige basisschoolleerlingen.

Gedicht

Even voor de onthulling had Richard van der Koppel een gedicht over het dorp - geschreven door Milan Kwetters en Linde Bouman, leerlingen van basisschool Het Fundament - voorgelezen. Hij bekende dat hij toen hij het voor het eerst las een traantje had moeten wegpinken. Het gedicht is bij de Levensboom geplaatst.

Het gehele kunstwerk is ongeveer 3,5 meter hoog. Het onderste deel is de stam, het bovenste deel is een bolvorm die volgeplakt is met mozaïektegeltjes. Deze tegeltjes hebben verschillende kleuren die dus het karakter van de Genderse bevolking symboliseren.

Vanaf 2014 zijn er gesprekken gevoerd tussen Van der Koppel, de voormalige gemeente Aalburg en de dorpsraad van Genderen.

Na goedkeuring van diverse instanties en de cultuurraad van Aalburg is uiteindelijk begin 2018 de opdracht verleend aan de kunstenaar om een openbaar kunstwerk voor Genderen, dat sinds februari nog ingepakt op het plantsoentje stond, te creëren. Volgens Poelakker gaat het om grootste financiële uitgave van de cultuurraad. Het werk heeft zo'n 10.000 euro gekost.