Taron Egerton (Kingsman: The Secret Service, Sing) is Elton John in de nieuwe bioscoopfilm Rocketman, een musical fantasy gebaseerd op het bijzondere verhaal over de legendarische artiest in het begin van zijn muziekcarrière.

In de film komen de meest geliefde nummers van Elton John voorbij die worden gezongen door hoofdrolspeler Taron Egerton. Rocketman vertelt het inspirerende verhaal over een small-town boy die uitgroeide tot een van de meest iconische personen uit de popcultuur.

Verder o.a. met Jamie Bell (The Adventures of Tintin) als tekstschrijver en schrijfpartner Bernie Taupin, Richard Madden (Game of Thrones) als John Reid, Eltons eerste manager en Bryce Dallas Howard (Jurassic World: Fallen Kingdom) als Eltons moeder Sheila Farebrother. Geregisseerd door Dexter Fletcher.

Rocketman draait vanaf 30 mei in de bioscoop.

