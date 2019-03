'Hoop in Mij' paastour van Reyer in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • De Burcht Sleeuwijk houdt zondagavond 31 maart samen met Kerk in Actie een concert van Reyer.

Dit concert is een voorbereiding op Pasen. De 40-dagen tijd voor Pasen heeft in kerken een duidelijk doel. Deze periode staat in het teken van bezinning en verstillen, overdenking en dankzegging. Het is een tijd waarin stil gestaan wordt bij de essentie van het christelijk geloof.

Tijdens de 'Hoop In Mij' paastour verzorgt Reyer met zijn band twaalf intieme aanbiddingsavonden door heel Nederland. Sleeuwijk wordt aangedaan op zondagavond 31 maart. Met een akoestische setting en aanbiddingsliederen die de essentie van Pasen raken, ontstaan bijzondere muzikale momenten.

Het concert wordt 31 maart gehouden in de aula van het Altena College aan de Rijksstraatweg 153 in Sleeuwijk. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom, maar het is wel nodig tickets te kopen. Deze kosten 10 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.zingenindekerk.nl/reserveren/reyer-in-sleeuwijk.